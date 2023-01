– Foto: Felix Koehler

Ein Neuer und zwei Abgänge beim Kreisligisten Veränderungen bei der Spvgg Unterrot.

Ahmet Sahin (Sportlicher Leiter der Spvgg Unterrot) teilt folgendes mit:

Es gibt einige Veränderungen im Kader. Trainer Smolka wird am 11. Januar mit Beginn der Vorbereitung Ahmet Sakarya begrüßen dürfen. Der ehmaliger Jugendspieler von Unterrot kommt vom Nachbarn TAHV Gaildorf. Fehlen werden Valentin Leca und Vasile Alexandru die zurück zum TAHV gewechselt sind. Sahin schreibt dazu: Leider konnten die zwei nie richtig in Unterrot Fuß fassen. Eigentlich wollten wir in der Winterpause nichts mehr verändern. Doch die Verletzungen von Jona Brumm und Nico Bulling zwangen uns dazu. Als wir aber die Möglichkeit hatten Ahmet Sakarya zu holen, haben wir sofort reagiert. Wir denken das Ahmet die Lücke da schließen wird und uns helfen wird unsere Ziele zu erreichen. In der Vorbereitung testet Unterrot am 22.01. 23 gegen TAHV .

28.01.23 gegen FC Oberrot