Ein neuer Trainer und ein Trainerwechsel

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Neuer Trainer an Bord – Willkommen zurück, Marvin Heim!

Wir freuen uns riesig, euch unseren neuen Trainer Marvin Heim vorstellen zu dürfen!

Marvin ist im Verein kein Unbekannter, er hat bereits selbst für uns auf dem Platz gestanden und zuletzt erfolgreich unsere A-Jugend trainiert. Ab Dienstag übernimmt er nun offiziell das Traineramt unserer ersten Mannschaft.

Wir sind überzeugt: Mit seiner Energie, seinem Fußballverständnis und seiner Verbundenheit zum Verein wird Marvin frischen Wind und viel Motivation ins Team bringen!

Ein herzliches Dankeschön geht an unser Interimsspielertrainer-Duo Philipp Badke und Daniel Schreier, die in den letzten Spielen mit großem Einsatz und Leidenschaft eingesprungen sind. Ihr habt super Arbeit geleistet, danke für euren Einsatz auf und neben dem Platz!

Wir freuen uns auf dich, Marvin! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!