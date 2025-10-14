Ein neuer Trainer und ein Trainerwechsel

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Neuer Trainer an Bord – Willkommen zurück, Marvin Heim!
Wir freuen uns riesig, euch unseren neuen Trainer Marvin Heim vorstellen zu dürfen!
Marvin ist im Verein kein Unbekannter, er hat bereits selbst für uns auf dem Platz gestanden und zuletzt erfolgreich unsere A-Jugend trainiert. Ab Dienstag übernimmt er nun offiziell das Traineramt unserer ersten Mannschaft.
Wir sind überzeugt: Mit seiner Energie, seinem Fußballverständnis und seiner Verbundenheit zum Verein wird Marvin frischen Wind und viel Motivation ins Team bringen!
Ein herzliches Dankeschön geht an unser Interimsspielertrainer-Duo Philipp Badke und Daniel Schreier, die in den letzten Spielen mit großem Einsatz und Leidenschaft eingesprungen sind. Ihr habt super Arbeit geleistet, danke für euren Einsatz auf und neben dem Platz!
Wir freuen uns auf dich, Marvin! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Trainernews beim SSV Zuffenhausen!
Nach einem schwachen Saisonstart und vielen Unruhen wollen wir jetzt gemeinsam wieder Ruhe, Leidenschaft und Aufbruchsstimmung in den Verein bringen!
Wir freuen uns daher, bekanntzugeben, dass Nevzat Dursun ab sofort das Amt des Trainers unserer 1. Mannschaft übernimmt!
Nevo ist beim SSV kein Unbekannter – der bisherige Spieler-Co-Trainer hat nahezu jeden Spieler der Mannschaft selbst geholt, sie in entscheidenden Phasen übernommen und mit großem Einsatz bis in die Relegation geführt. Seine Leidenschaft, sein Zusammenhalt und sein Herz für den Verein stehen für das, was den SSV ausmacht: Freundschaft, Familie und Fußball mit Herz.
„Ich freue mich, dass sich der Verein für mich entschieden hat. Ich freue mich riesig auf die bevorstehende Zeit und auf richtig geilen Fußball – das verspreche ich euch!“ – Nevzat Dursun
Unterstützt wird er von Marvin Laars-Bürgel, der künftig als einziger Co-Trainer fungiert.
Gemeinsam wollen die beiden Spaß in die Mannschaft bringen und Punkte einfahren!
