Ein neuer Trainer für den Cronenberger SC

Für Samir El Hajjaj dürfte die neue Saison einem Wechselbad der Gefühle gleichkommen. Nachdem der Wuppertaler SV den 42-Jährigen noch im September vergangenen Jahres freistellte , schien El Hajjaj sein Glück beim FSV Vohwinkel Wuppertal gefunden zu haben. Doch auch von dort ging es nach kurzer Zeit weiter. Nun schließt er sich also dem Landesligisten an.

Der Begriff des Kurzzeit-Engagements könnte durchaus auf sein Schaffen beim FSV Vohwinkel passen. Vorgestellt im Dezember, nach jeweils zwei Test- und Ligaspielen, sowie dem Coup im Landespokal gegen den 1. FC Wülfrath war schon wieder Schluss. Immerhin blieb El Hajjaj in der Zeit ungeschlagen.

Ob er am kommenden Sommer dann mit dem CSC in der Landesliga antreten darf, steht noch in den Sternen. Cronenberg ist derzeit Drittletzter, bis auf den ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz fehlen fünf Zähler. Ohnehin ist laut Vereinsangaben gilt neue Arbeitspapier des Trainers ligaunabhängig.

Fokus auf die Jugend