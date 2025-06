Ein neuer Stürmer für den SV Wilting

Der SV Wilting darf einen spannenden Neuzugang begrüßen: Jonas Höpfl wechselt von der Sportvereinigung Willmering-Waffenbrunn zum SVW und wird ab sofort die Offensive in der Kreisklasse Ost verstärken. Der 24-jährige Stürmer bringt Tempo und Torgefahr mit – und stellt sich einer neuen sportlichen Herausforderung.

Ausschlaggebend für den Wechsel war für Jonas vor allem die Aussicht auf frischen Wind unter dem neuen Trainer Bernhard Sirl. „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Bernhard und das neue Kapitel beim SV Wilting. Die Mannschaft hat großes Potenzial – und ich kenne viele Jungs schon persönlich, das macht den Einstieg natürlich leichter“, so Höpfl.



Zudem sieht der Angreifer die Chance, in die Rolle des kürzlich abgewanderten Joseph Altmann zu schlüpfen und dessen Position im Sturm zu übernehmen. „Ich will Verantwortung übernehmen und mit Toren meinen Teil zum Erfolg beitragen“, erklärt er weiter. Der SV Wilting heißt Jonas Höpfl herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im neuen Trikot.