Ein neuer Sportchef für Zürich City

Neuer Coach für die U21 von GC +++ Knall bei Stadtzürcher Zweitliga-Klub +++ Erstliga-Klub informiert Trainer über Vertragsverlängerung via Zeitung +++ Fünf FVRZ-Erstligisten können sich über Sieg im Cup freuen

Grasshoppers U21: Gernot Messner übernimmt. Bei der in der Erstliga-Gruppe 2 spielenden U21 von GC übernimmt Gernot Messner den Chefposten. Der 45-jährige Österreicher hat zuletzt den Grazer AK in die österreichische Bundesliga geführt. Bei GC unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2027. Sportchef Alain Sutter lässt sich wie folgt zitieren: "Mit Gernot Messner gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich Erfolge vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der U21 und der ersten Mannschaft zu intensivieren." Messner ersetzt bei den Zürchern Nikola Marunic, dessen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Mit Marunic hatte die U21 der Grasshoppers in der letzten Saison als Gruppensieger die Aufstiegsspiele erreicht. Dort scheiterte sie in der 2. Runde an Kreuzlingen. Aussergewöhnlich auch: GC führt erneut die Tabelle in der Gruppe 2 an.

Zürich City: Steinmetz soll frischen Wind bringen. Der Interregio-Verein Zürich City gibt die Verpflichtung von Andy Steinmetz als Sportchef bekannt. "Der erfahrene Fussballkenner und erfolgreiche Geschäftsmann bringt frischen Wind, Kno-how und Leidenschaft in unseren Verein", heisst es in einer Mitteilung. Steinmetz war zuletzt für einige Monate beim Zweitligisten Brüttisellen-Dietlikon in einer ähnlichen Funktion tätig.

FC Unterstrass: Trainerabgang bei Quartierverein. Pascal Müller ist nicht mehr Trainer beim Zweitligisten Unterstrass. Er gab am Dienstag "nach unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung zwischen ihm und dem Team" seinen Rücktritt. Müller war seit Sommer 2024 beim Quartierverein tätig. Unter seiner Regie gewann der FCU den FVRZ-Cup und zog später mit einem Sieg über den Interregio-Klub Klingnau in die 2. Hauptrunde des Schweizer Cups ein. Dort traf Unterstrass auf den Challenge-League-Verein Xamax. In der Meisterschaft lief es derweil holprig. Nach neun Runden liegen die Stadtzürcher in der Gruppe 1 auf Platz 13. Ad interim übernehmen nun beim FCU die bisherigen Assistenten Renato Wyss und Adrian Marty.

FC Dietikon: Tarone soll (mindestens) bis 2028 Trainer bleiben. "Wir verlängern mit Daniel Tarone den Vertrag um weitere zwei Jahre. Aber es soll für ihn eine Überraschung sein, wenn er es aus der Zeitung erfährt." Mit dieser Aussage lässt sich Dietikons Präsident Claudio Lorenzet in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Es ist ein eher ungewöhnliche Vorgehen. So denn: In der Erstliga-Meisterschaft läuft es dem FCD als derzeitiger Tabellenachter der Gruppe 3 ganz ordentlich. Interessant auch: Tarone lässt in derselben Zeitung verlauten, dass er im Sommer ein Angebot als Profitrainer der U21 des FC Winterthur abgelehnt habe.

Erstliga-Cup-Qualifikation: FVRZ-Quinett eine Runde weiter. Gleich fünf Erstligisten aus dem Fussballverband der Region Zürich können weiterhin auf den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups 2026/27 hoffen. YF Juventus (zuhause gegen Freienbach) und Wettswil-Bonstetten (daheim gegen Collina d'Oro) und Höngg (in Widnau) setzten sich jeweils 2:1 durch. Derweil behielten Dietikon (6:4 über Schötz) und Tuggen (5:3 bei Kosova) nach 120 Minuten im Penaltyschiessen die Nerven. Gänzlich chancenlos blieb einmal mehr die auch in der Meisterschaft kriselnde SV Schaffhausen. In Baden gab eine deutliche 1:7-Abfuhr.

Die zweite und entscheidende Qualifikationsrunde findet am 14./15. März 2026 statt. Wobei es zu den Duellen YF Juventus - Baden, Höngg - Tuggen, Buochs - Wettswil-Bonstetten und Langenthal - Dietikon kommt.

