Ein neuer Sportchef für den FC Thalwil

Neustart bei Zürcher Erstliga-Gegner +++ Zürcher Interregio-Gegner vollzieht Trainerwechsel +++ Ciardo verlängert beim FC Rüti

FC Thalwil: Neue sportliche Leitung, Staff bleibt zusammen. Beim Interregio-Klub Thalwil übernimmt Davide Molinaro auf die neue Saison hin den Posten des Sportchefs. Er beerbt in dieser Funktion Christian Müller, der vier Jahre für den FCT tätig war. Molinaro engagierte sich zuletzt bei Red Star als Assistent der ersten Mannschaft und im Nachwuchsbereich. Weitere Stationen des 43-Jährigen als Cheftrainer waren Kilchberg-Rüschlikon und Schlieren. Kontinuität gibt es in Thalwil im Trainerstaff. Giovanni Lavigna, Antonio Cricri und Martin Dosch verlängerten ihre Verträge beim derzeitigen Tabellensechsten der Gruppe 3 um ein Jahr. FC Uzwil: Armando Müller tritt zum Ende der Saison ab. Der FC Uzwil und Armando Müller gehen zum Ende der Saison getrennte Wege. Das gab der abstiegsgefährdete Erstligist in einer Mitteilung bekannt. "Der Entscheid ist dem Vorstand nicht leicht gefallen, aber aufgrund grösserer Personalmutationen auch innerhalb des Vorstandes, über welche der FC Uzwil zu gegebener Zeit informieren wird, ergibt sich für den Verein die Möglichkeit eines 'Neustartes'", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Müller war bei den St. Gallern zuletzt Sportchef und mehrfach auch Cheftrainer. So übernahm der 67-Jährige im letzten November, nach der Trennung mit dem glücklosen Giuseppe Gambino. Die Not in Uzwil ist noch immer gross - selbst wenn Leader Winterthur U21 unlängst überraschend 4:2 bezwungen wurde. Der FCU ist dennoch weiterhin in der Erstliga-Gruppe 3 auf einem Abstiegsplatz klassiert. Noch nicht bekannt ist auch wer den Cheftrainer-Posten bei den Uzwilern auf die kommende Meisterschaft übernimmt.