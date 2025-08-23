Ein neuer Name für ein wahres Schmuckkästchen

Namensänderungen von Stadien sind bereits seit vielen Jahren ein ständig diskutiertes Thema. Viele Fans gehen auf die Barrikade, wenn weltweite bekannte Stadionnamen in Sponsorennamen umgetauft werden. Für die Vereine ist diese Umbenennung eine wichtige Einnahmequelle. Das Waldstadion Frankfurt heißt mittlerweile Deutsche Bank Park. In Stuttgart wird nicht mehr im Neckartstadion gespielt, sondern in der MHP Arena. Und die Anhänger von Borussia Dortmund lesen auf ihrer Eintrittskarte für das Westfalenstadion "Signal Iduna Park". Aber: Auch wenn diese früheren Namen von wichtigen deutschen Stadien mittlerweile Geschichte sind, werden sie mit Sicherheit stets von den Fans niemals vergessen werden und von Generation zu Generation weitergetragen. So geht man in Frankfurt immer noch ins Waldstadion oder in Dortmund ins Westfalenstadion.

Auch beim ehemaligen Erstbundesligisten Borussia Neunkirchen war darüber nachgedacht worden, den Stadionnamen bezüglich der Gewinnung von weiteren Sponsorengeldern umzubenennen. Letztlich hat man eine Lösung gewählt, die quasi Moderne und Tradition miteinander vereint. Der neue Name des weit über die Region hinaus bekannten Ellenfeldstadions ist nun "Innova Home Ellenfeld-Stadion". Der neue Name ist für das darin enthaltene Unternehmen ein wichtiger Werbeträger. Gleichzeitig konnte der Verein dadurch weitere Gelder generieren. Und die Fans der Borussia müssen nicht komplett auf den über viele Jahre hinweg gewohnten Namen verzichten. Dennoch wird man natürlich auch in diesem Beispielsfall wohl keinen Fan finden, der von seinem Besuch im "Innova Home Ellenfeld-Stadion" berichtet, das Spiel fand umgangsprachlich im "Ellenfeld" statt.

In vielen weiteren Vereinen auch wird künftig darüber nachgedacht werden, den Stadionnamen zu ändern. Es gilt dabei, zwischen Tradition und Moderne abzuwägen und dann eine Lösung zu präsentieren, mit der Jeder leben kann.