Ein Neuer mit Regionalliga-Erfahrung: SVS holt Abwehrmann Bekaj

Der SV Schalding-Heining hat nochmal nachgebessert und verkündet eine weitere Neuverpflichtung, die vielversprechend ist. Mohamed Bekaj , der in der Vorsaison noch für Türkgücü München in der Regionalliga Bayern aktiv war und es in der vierten Liga auf immerhin 24 Einsätze (ein Tor) brachte, läuft ab sofort für den Bayerligsten aus dem Passauer Westen auf. Parallel zu seinem Engagement am Reuthinger Weg ist der 23-jährige Defensivspezialist in der ICON-League, einem immer populäreren und mittlerweile groß vermarkteten Hallenfußball-Format, aktiv.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SV Schalding-Heining und habe sofort die Wärme und Herzlichkeit im Verein gespürt. Wir haben in dieser Saison einiges vor, und ich werde alles geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", lässt Mohamed Bekaj, der auch seinen Lebensmittelpunkt nach Passau verlagern wird, wissen. Vor seinem Türkgücü-Engagement stand der Neu-Schaldinger in Diensten des TSV 1865 Dachau, für den er in der Bayernliga Süd 57 Einsätze, bei denen ihm fünf Treffer glückten, verbuchte. In seiner Jugendzeit genoss Bekaj eine hervorragende Ausbildung, in der er Stationen beim TSV 1860 München, SV Wacker Burghausen und SG Dynamo Dresden hatte.







"Wir sind sehr froh, dass der Transfer mit Mo kurzfristig noch geklappt hat. Er hat für sein Alter bereits viel höherklassige Erfahrung sammeln können und wird uns auf Anhieb weiterhelfen", ist Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs überzeugt. Bereits in der Vorwoche präsentierten die Grün-Weißen mit dem jungen Mittelfeldmann Elion Haxhosaj, der zuvor in der U21 des TSV 1860 München aktiv war, einen bayernligaerprobten Neuzugang, der beim 0:0-Auftaktremis gegen den SV Kirchanschöring auf Anhieb in der Startelf stand. Mohamed Bekaj ist für den SV Schalding-Heining bereits spielberechtigt und wird beim schweren Auswärtsmatch beim TSV Landsberg dem Kader angehören.