Ein neuer Mann mit Hassia-Herz

Bingen. Ex-Oberligist Hassia Bingen erweitert seine sportlichen Strukturen mit der Position „Koordinator Fußballleistungsbereich“. Am Dienstag hat der ehemalige Hassia-Kicker Clemens Mitterdorfer sein Amt angetreten.
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„Clemens wird insbesondere für die Kaderplanung und die Entwicklung der Mannschaft verantwortlich sein“, teilt der Hassia-Vorstand mit. Klares Ziel sei es, „das Team weiterzuentwickeln und die hervorragende Jugendarbeit in den Herrenbereich zu integrieren“.
Mitterdorfer werde dabei eng mit dem Sportlichen Leiter Timo Nimtz, dem Trainerteam um Maciek Debinski und dem Vorstand zusammenarbeiten. Die neue Funktion solle „die strategische Weiterentwicklung“ der Elf vom Hessenhaus gewährleisten. Mit seiner Erfahrung und seiner hohen Identifikation als waschechter Hassiate solle Mitterdorfer „den Umbruch und Neuanfang maßgeblich mitgestalten“.
Der 59-Jährige trug das Hassia-Trikot einst von seinem 5. bis zum 18. Lebensjahr. „Ich habe dort die komplette Jugend durchlaufen bis zur A-Junioren-Südwestliga, wo wir auch gegen Mainz 05 und den FCK gespielt haben“, erinnert sich Mitterdorfer. Kurios: In der Jugend war der Dromersheimer Torwart, im Aktivenbereich machte er sich einen Namen als Torjäger von SG Partenheim und Alemannia Waldalgesheim, die damals A-Klasse spielten.
Zuletzt war Mitterdorfer Trainer und Koordinator Sport bei der SG Sponsheim/Dromersheim. „Ich habe anschließend eine Pause eingelegt von anderthalb Jahren – und jetzt wieder Lust, etwas zu machen. Die Hassia ist ein Traditionsverein, wo sicher der sportliche Erfolg in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Das hatte aber mit den handelnden Personen überhaupt nichts zu tun. Ich will nun Hilfestellung geben für den Club, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe.“
Er habe sich "einen Überblick verschafft und bin der festen Überzeugung, dass da eine junge Mannschaft zusammenwächst, die eine vernünftige Saison in der A-Klasse spielen wird.“ Der Rundenstart mit 1:8 Toren und nur einem Punkt aus drei Partien finde er „gar nicht so schlecht – denn wir haben im Pokal gewonnen und in Schwabsburg gegen eine Topelf der A-Klasse nur knapp verloren“. Das 0:6 gegen Gau-Algesheim müsse ein Ausrutscher bleiben. Am Sonntag gegen Titelkandidat Aksu wolle man eine Topleistung abrufen.