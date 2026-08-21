Ein neuer Mann mit Hassia-Herz

Er habe sich "einen Überblick verschafft und bin der festen Überzeugung, dass da eine junge Mannschaft zusammenwächst, die eine vernünftige Saison in der A-Klasse spielen wird.“ Der Rundenstart mit 1:8 Toren und nur einem Punkt aus drei Partien finde er „gar nicht so schlecht – denn wir haben im Pokal gewonnen und in Schwabsburg gegen eine Topelf der A-Klasse nur knapp verloren“. Das 0:6 gegen Gau-Algesheim müsse ein Ausrutscher bleiben. Am Sonntag gegen Titelkandidat Aksu wolle man eine Topleistung abrufen.