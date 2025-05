Ein neuer Mann an der Seitenlinie des FC Neukirchen-Vluyn III

Die 3. Herren Mannschaft vom FC Neukirchen- Vluyn hat mit Stefan Hufen einen neuen Trainer präsentiert. Nachdem das Trainerteam um Tobias Wernicke und Kevin Leszcz schon frühzeitig in offenen Gesprächen signalisiert hat, das nach der Saison bei beiden Trainern eine Veränderung stattfinden wird, hat der Verein in Ruhe einen Nachfolger suchen können.

Während Kevin Leszcz eine Auszeit einlegt, wird Tobias Wernicke andere Aufgaben im Verein übernehmen. Mit Stefan Hufen hat der Verein einen sehr erfahrenen und im Kreis bekannten Trainer dazu bekommen. Er kennt die Liga sowie auch einige Spieler. „Die Gespräche sind von Anfang an sehr offen und positiv verlaufen. Stefan brennt für diese neue Aufgabe in unserem Verein und auch die Mannschaft freut sich auf ihn als neuen Trainer. Wir sind froh das Stefan sich für uns entschieden hat“, sagte Trainer Tobias Wernicke. Ein großer Dank geht auch an den Vorstand, wo es immer Rückendeckung und Zuspruch gegeben hat.