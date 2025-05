Ole Schuller (M.) läuft in der neuen Saison für den FSV Barleben auf. – Foto: Kim Müller

Ein neuer Lenker für den FSV Barleben: "Sofort positiv aufgefallen" Verbandsliga +++ Vom Güstrower SC wechselt Mittelfeldspieler Ole Schuller an den Anger

Diese Erfahrung kann sich sehen lassen! Knapp 200 Verbandsliga-Einsätze stehen bereits in der Vita von Ole Schuller. Beim Güstrower SC in Mecklenburg-Vorpommern war der Mittelfeldspieler in den vergangenen Jahren eine Stammkraft. In der neuen Saison wird der 28-Jährige, dann unter dem Namen Ole von der Gönne, in Sachsen-Anhalts Oberhaus auflaufen.

Der zentrale Mittelfeldspieler schließt sich im Sommer dem FSV Barleben an. Am Anger habe er "von Beginn an auch neben dem Platz überzeugt", erklärte Trainer Christoph Grabinski. "Vor allem seine Ballsicherheit, sein Überblick und seine Kommunikation auf dem Platz sind sofort positiv aufgefallen", sagte der 35-Jährige über den neuen Denker und Lenker in der Zentrale. "Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt er zudem eine große Erfahrung aus zahlreichen Verbandsliga-Einsätzen in Mecklenburg-Vorpommern mit", unterstreicht Grabinski. Zum Spielerprofil: >> Ole Schuller

"Ich freue mich, ab Sommer Teil des FSV Barleben zu sein. Ich möchte mit meiner Erfahrung sowie der Art und Weise, wie ich Fußball lebe, meinen Teil zur Mannschaft beitragen", sagte Schuller zu seinem Wechsel in die Börde. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten "von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben", der der 28-Jährige. Am Anger steht nun zunächst das Kennenlernen im Fokus: "Jetzt geht’s darum, schnell anzukommen, mit anzupacken und gemeinsam etwas aufzubauen."