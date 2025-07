Ein neuer Innenverteidiger für Regionalligist Aschaffenburg

Regionalligist Viktoria Aschaffenburg ist erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der weiß-blaue Abwehrverbund ist durch die Verpflichtung von Innenverteidiger Benjamin Franz nahezu vollständig. Der gebürtig aus Speyer stammende 1,86 Meter große Defensivspieler wechselt vom Oberliga Saar/Rheinland-Pfalz-Absteiger TuS Mechtersheim an den Schönbusch.

Cheftrainer Aytac Sulu über den jüngsten Transfer: "Mit Benny ergänzt ein robuster Innenverteidiger unseren Kader, den seine Zweikampfstärke und eine gute Spieleröffnung auszeichnet. Nach der Oberliga möchte er nun in der Regionalliga die nächsten Schritte machen und wir trauen ihm eine gute Rolle in unserer Mannschaft zu."

Insgesamt stand Benjamin Franz, der in der Jugend beim SV Sandhausen ausgebildet wurde, in 61 Oberliga-Partien auf dem Platz und konnte im Testspiel gegen die DJK Hain als Probespieler bei der Viktoria überzeugen.

Der neue Sportliche Leiter Sandro Sirigu sagt: "Wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat sich sowohl im Probetraining bei uns als auch im Testspiel gegen Hain beweisen und empfehlen können. Er ist ein super Typ, hat sich schnell und problemlos bei uns integriert und kann ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden."

Der junge Innenverteidiger ist voller Vorfreude und Tatendrang: "Ich freue mich sehr, ab sofort für die Viktoria spielen zu dürfen und danke den Verantwortlichen für das Vertrauen. Ich wurde sehr gut von der Mannschaft aufgenommen, fühle mich bereits jetzt sehr wohl und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gesteckten Ziele in der anstehenden Spielzeit erreichen."



Für die Viktoria geht es in der schweißtreibenden Vorbereitung am morgigen Mittwochabend mit einem echten Highlight weiter. Dann nämlich trifft der SVA im hessischen Reichelsheim auf den SV Darmstadt 98.