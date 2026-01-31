Ein neuer Innenverteidiger für den FC Red Bull Salzburg

Tim Drexler war zuletzt von den Hoffenheimern, aus deren Nachwuchs er entstammt und wo er u. a. auch schon 16 Bundesliga-Einsätze verzeichnen konnte, an den 1. FC Nürnberg verliehen. Dort spielte er im Laufe der Leihe in 27 Begegnungen (1 Tor, 2 Assists) und kam auch auf seinen ersten Einsatz in Deutschlands U21-Nationalelf.
Der deutsche Neuzugang wird künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist.“
Tim Drexler: „Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Salzburg, der etwas Besonderes ist. Der Klub genießt einen hervorragenden Ruf, besonders wenn es darum geht, junge Spieler weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass hier ein intensiver Fußball gespielt wird und da möchte ich schnell Fuß fassen, meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen.“