Ein neuer Innenverteidiger für den FC Red Bull Salzburg Der deutsche U21-Teamspieler Tim Drexler verstärkt den FC Red Bull Salzburg. Der 20-jährige Defensivspieler kommt von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Der 20-jährige Deutsche Tim Drexler unterschreibt bei den Roten Bullen. – Foto: Red Bull Salzburg

Tim Drexler war zuletzt von den Hoffenheimern, aus deren Nachwuchs er entstammt und wo er u. a. auch schon 16 Bundesliga-Einsätze verzeichnen konnte, an den 1. FC Nürnberg verliehen. Dort spielte er im Laufe der Leihe in 27 Begegnungen (1 Tor, 2 Assists) und kam auch auf seinen ersten Einsatz in Deutschlands U21-Nationalelf.

Der deutsche Neuzugang wird künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen. Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist.“