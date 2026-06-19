Ein neuer Hoffnungsträger für Dynamo Dresden, viele Fragen aber offen

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Nach dem Klassenerhalt und den Abgängen einiger Helden der letzten Saison treibt die sportliche Leitung von Dynamo Dresden die Kaderplanung intensiv voran, um eine schlagkräftige Mannschaft für den Ligaalltag und den Start im DFB-Pokal zu formen. Neben bereits fixierten Transfers müssen jedoch noch entscheidende Personalfragen geklärt werden.

Vor einer Sprunggelenksverletzung zu Beginn des Jahres stand Rapp in jedem Spiel in der Startelf und erarbeitete sich diesen Status auch nach seiner Genesung zurück. In seiner bisherigen Karriere, die Stationen wie Hoffenheim, Fürth, Kaiserslautern, Bremen, Union Berlin und Aue umfasst, agierte der Neuzugang vornehmlich als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld.

Am heutigen Freitag, dem 19. Juni, verkündete Dynamo Dresden die ablösefreie Verpflichtung von Nicolai Rapp . Der 29-jährige Heidelberger wechselt vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC an die Elbe und bringt einen Marktwert von einer Million Euro mit.

Sören Gonther, Geschäftsführer Sport der SGD, betont in der offiziellen Pressemitteilung: „Nicolai kennt die Liga extrem gut und kann einer Mannschaft mit seiner Spielweise die nötige Stabilität verleihen und darüber hinaus auch offensiv immer wieder wichtige Impulse für den Spielaufbau setzen. Wir freuen uns, dass wir die entstandene Lücke, die der Abgang von Kofi Amoako gebracht hat, mit hervorragender Qualität besetzen konnten.“

Durch seine Variabilität tritt er die direkte Nachfolge des zum Hamburger SV abgewanderten Kofi Amoako an. Rapp zeichnete sich zuletzt durch starke Defensivstatistiken sowie Präzision bei langen Bällen aus und gilt als druckresistenter Anker im Zentrum.

Der Spieler selbst ergänzt: „Ich freue mich unglaublich die Mannschaft sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Der Verein hat in der Rückrunde beeindruckende Spiele gezeigt und ich bin mir sicher, dass der Spielstil des Trainers sehr gut zu meiner Art und Weise passen kann.“

Ezeh und İnanoğlu komplettieren die ersten Neuzugänge

Bereits vor Rapp sicherte sich Dresden die Dienste von Brooklyn Ezeh und Kaan İnanoğlu. Der 25-jährige Linksverteidiger Ezeh kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Hannover 96, wo er die hohen Erwartungen in den vergangenen drei Jahren auch aufgrund von Verletzungen nicht erfüllen konnte. Nach einer Saison ohne Einsatz für die erste Mannschaft sucht er nun einen Neuanfang.

Ezeh zeigt sich zuversichtlich: „Ich freue mich schon jetzt auf die gemeinsame Zeit. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr wertschätzend und haben mir direkt ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Gemeinsam möchten wir an die tolle Rückrunde von Dynamo anschließen.“

Der 20-jährige Mittelstürmer Kaan İnanoğlu wechselt von Eintracht Frankfurt II nach Dresden und soll die Abgänge von Robin Meißner und Stefan Kutschke kompensieren. Der US-Amerikaner mit türkischen Wurzeln, der in seiner Jugend unter anderem für die Dallas Texans, das DFI, die Boston Bolts und die U19 des MSV Duisburg auflief, verbrachte die vergangene Rückrunde leihweise beim FC Homburg.

In der Regionalliga Südwest empfahl er sich mit neun Ligatoren in 13 Spielen sowie sieben Treffern im Saarlandpokal. Insgesamt verzeichnete der 1,87 Meter große Angreifer in der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend 23 Tore und sieben Torvorlagen.

„Meine Vorfreude auf den Verein, die Stadt und die Menschen hier ist riesig. Ich bin optimistisch, dass für mich hier in Dresden der richtige nächste Schritt sein kann. Die Philosophie des Trainers passt sehr gut zu mir und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass Dynamo auch in der neuen Spielzeit attraktiv und erfolgreich spielt“, so İnanoğlu.

Offene Personalien und Kaderbaustellen

Trotz der getätigten Transfers bleiben essenzielle Fragen in der Kaderstruktur offen. Aufstiegsheld Jakob Lemmer hat seinen Vertrag bislang nicht verlängert. Der Flügelstürmer machte seine Unterschrift zuletzt noch vom Verbleib in der Liga abhängig, doch die Verhandlungen stocken weiterhin, sodass ein ablösefreier Abgang derzeit als wahrscheinlich gilt.

Auch auf der Torhüterposition steht eine finale Entscheidung aus. Elias Bethke und Tim Schreiber sollen um den Status der Nummer eins konkurrieren, außerdem muss der Kader auf ein Torwarttrio reduziert werden. Entsprechend wird entweder Lennart Grill oder Daniel Mesenhöler den Verein verlassen müssen. Da unklar ist, ob Grill die Rolle als dritter Torhüter akzeptiert, gilt eine Vertragsverlängerung von Mesenhöler als die wahrscheinlichere Option.

Zudem dauern die Spekulationen um die Rückkehr ausgeliehener Spieler an. Dynamo Dresden strebt an, Jonas Sterner und Robert Wagner fest an den Verein zu binden. Obwohl beide Akteure einem Verbleib auf persönlicher Ebene nicht abgeneigt sind, ziehen sich die notwendigen Verhandlungen mit den abgebenden Vereinen über die Wechselmodalitäten in die Länge.