Ein Neuer, ein Rückkehrer: Trainerduo coacht TuRa Niederhöchstadt II

– Foto: Timo Babic

Antonio Castellino wird zur Spielzeit 2026/2027 neuer Trainer bei TuRa II

Ab dem 1. Juli übernimmt der 46-Jährige das Traineramt bei unserer 2. Mannschaft in der Kreisoberliga Main-Taunus. Der in Eschborn wohnhafte Antonio Castellino war zuletzt sehr erfolgreich als Trainer beim EFC Kronberg tätig, mit dem ihm der Aufstieg in die Kreisoberliga Hochtaunus gelang.

Als aktiver Spieler war Castellino unter anderem beim FSV Frankfurt, SV Wehen Wiesbaden, FC Eschborn, SV Sandhausen und Tura Niederhöchstadt aktiv. Unterstützt wird Antonio Castellino in der Saison 26/27 von unserem ebenfalls neuen Co-Trainer Kevin Doldo, der nach einjähriger Pause zur kommenden Saison wieder zu TuRa Niederhöchstadt zurückkehrt.