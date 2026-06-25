Ein neuer Coach für den FC Saloniki mit eindrucksvoller Vita

Hier jubelt Trisic im Trikot des Wuppertaler SV. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der FC Saloniki Essen setzt künftig auf Milko Trisic. Der 39-Jährige übernimmt den Essener A-Kreisligisten als Cheftrainer und folgt auf Niko Andreadakis. Zuletzt war Trisic Spielertrainer in Westfalen beim FC 96 Recklinghausen, den er in knapp zwei Jahren zu einem Bezirksliga-Spitzenteam entwickelte. Im Frühjahr wurde er trotz der Tabellenführung freigestellt, am Saisonende gelang dem Verein noch der Aufstieg in die Landesliga.

Wiedersehen mit seinem Bruder bei Saloniki

Für Trisic fiel die Entscheidung zugunsten des FC Saloniki klar aus. "Ich hatte mehrere Optionen, aber ich habe mir bewusst nur diese Mannschaft angehört“, sagt er gegenüber der WAZ. Ausschlaggebend seien das Gesamtpaket und das Projekt gewesen. Auch die Rückkehr seines Bruders Mladen Trisic, der bereits früher für den Verein spielte, habe den Kontakt zusätzlich gefestigt. Den Fußballkreis Essen kennt Trisic aus seinem kurzen Engagement mit dem SC Frintrop, wo er in zwei Spielzeiten auf insgesamt 15 Einsätze kommt.

Der neue Saloniki-Coach kann auf eine lange Laufbahn im höherklassigen Amateurfußball zurückblicken. Als Spieler stand er unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04, den Wuppertaler SV, die SSVg Velbert und die SG Wattenscheid 09 - jeweils auf dem Platz. Besonders prägend war seine Zeit im Schalker Nachwuchs, wo er gemeinsam mit späteren Nationalspielern wie Manuel Neuer, Benedikt Höwedes und Carlos Zambrano spielte. Vor allem Neuer habe ihn nachhaltig beeindruckt. "Wenn man ihn live sieht, wie schnell er im Kopf ist – das kann man kaum beschreiben“, erinnert sich Trisic