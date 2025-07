Ein neuer Außenverteidiger- Henker schließt sich Oedekoven an.

Wir freuen uns, den nächsten Neuzugang für unseren Kader in der Saison 25/26 bekanntzugeben: Kevin Henker. Mit "Kev" wechselt ein erfahrener Spieler aus dem Bonner Kreisfußball zu uns an den Höhenweg. Zuletzt spielte Kevin bei Alemannia Brenig, wo er von seiner angestammten Position als Außenverteidiger in der vergangenen Saison zwei Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

Kevin soll in der kommenden Saison seine Erfahrung aus seinen Stationen, die bis in die Kreisliga A bei Pützchen reichen, in unseren noch jungen Kader einbringen. Neben seinem guten Stellungsspiel verfügt Kevin über ein starkes Zweikampfverhalten und eine sehr gute Technik. Er möchte sich sofort im Kader etablieren und in der kommenden Saison einen wesentlichen Anteil am sportlichen Erfolg haben.