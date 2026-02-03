Ein Neuer aus Stuttgart: Hilfe im Abstiegskampf für den FC Augburg II Thomas Kastanaras (23) soll sich über die U23 für höhere Aufgaben beim FCA empfehlen von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Kastanaras (li.) wird von Sportdirektor Benni Weber in Augsburg begrüßt. – Foto: Imago Images

Der FC Augsburg hat Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart II verpflichtet. Der 23-jährige Deutsch-Grieche wurde in der vergangenen Saison 2024/25 33 Mal in der 3. Liga eingesetzt und erzielte dabei sieben Treffer. In der laufenden Spielzeit bremste ihn bislang eine Knieverletzung aus. Der Offensivmann soll sich zunächst in der U23 der Augsburger in der Regionalliga Bayern Spielpraxis holen, die Profireserve im besten Fall zum Klassenerhalt schießen und sich so für höhere Aufgaben in der Fuggerstadt empfehlen.

Der Angreifer kann eine sehr interessante Vita vorweisen. In der Saison 2021/22 sicherte er sich mit 26 Treffern die Torjägerkanone in der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. In der darauffolgenden Saison durfte er sein Debüt bei den Profis des VfB in der Bundesliga feiern und kam insgesamt zu vier Einsätzen im deutschen Oberhaus. Nach einem Jahr beim SSV Ulm 1846 kehrte Kastanaras nach Stuttgart zurück. International kann er Einsätze für die U17- und U19-Nationalmannschaft Griechenlands vorweisen. Nach einem Verbandswechsel lief er auch zweimal für die deutsche U20-Auswahl auf. Was hat der FC Augsburg mit ihm vor? Sportdirektor Benni Weber: "Wir wollten Thomas unbedingt verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial, das er bisher noch nicht voll zeigen konnte. Wir wollen ihn über Spielzeit bei der U23 sukzessive aufbauen und trauen ihm den nächsten Schritt zu."