Ein Neuer aus Stuttgart: Hilfe im Abstiegskampf für den FC Augburg II

Der FC Augsburg hat Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart II verpflichtet. Der 23-jährige Deutsch-Grieche wurde in der vergangenen Saison 2024/25 33 Mal in der 3. Liga eingesetzt und erzielte dabei sieben Treffer. In der laufenden Spielzeit bremste ihn bislang eine Knieverletzung aus. Der Offensivmann soll sich zunächst in der U23 der Augsburger in der Regionalliga Bayern Spielpraxis holen, die Profireserve im besten Fall zum Klassenerhalt schießen und sich so für höhere Aufgaben in der Fuggerstadt empfehlen.
Der Angreifer kann eine sehr interessante Vita vorweisen. In der Saison 2021/22 sicherte er sich mit 26 Treffern die Torjägerkanone in der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. In der darauffolgenden Saison durfte er sein Debüt bei den Profis des VfB in der Bundesliga feiern und kam insgesamt zu vier Einsätzen im deutschen Oberhaus. Nach einem Jahr beim SSV Ulm 1846 kehrte Kastanaras nach Stuttgart zurück. International kann er Einsätze für die U17- und U19-Nationalmannschaft Griechenlands vorweisen. Nach einem Verbandswechsel lief er auch zweimal für die deutsche U20-Auswahl auf.
Was hat der FC Augsburg mit ihm vor? Sportdirektor Benni Weber: "Wir wollten Thomas unbedingt verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial, das er bisher noch nicht voll zeigen konnte. Wir wollen ihn über Spielzeit bei der U23 sukzessive aufbauen und trauen ihm den nächsten Schritt zu."
Thomas Kastanaras selbst lässt zu seinem Wechsel von Schwaben nach Bayerisch Schwaben wissen: "Ich freue mich auf das neue Kapitel hier in Augsburg. Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Weg aufgezeigt. Ich möchte wieder vollständig in Form kommen, meinen Rhythmus finden und mich Schritt für Schritt weiterentwickeln."
Stephan Hildebrandt, der Direktor des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum, erklärt: "Thomas hat für seinen VfB immer 100 Prozent gegeben, in den überwiegend guten Zeiten, aber auch in schwierigen Phasen. Mit ihm verlässt uns neben dem vielseitig veranlagten und sehr ambitionierten Stürmer auch eine starke und geschätzte Persönlichkeit. Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall geht es für Thomas im kommenden halben Jahr darum, ein Maximum an Spielpraxis zu erhalten. Daher haben wir seinem Wunsch, zum FC Augsburg zu wechseln, auch entsprochen. Seinen weiteren Weg werden wir natürlich verfolgen und wünschen ihm dafür das Allerbeste."