"Ein Neuanfang ist ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie der ESV Lokomotive Güsten zurück auf die Bildfläche kam

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den untersten Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im dritten Teil präsentieren wir den ESV Lokomotive Güsten aus der 2. Kreisklasse Salzland.

Fußball verschwand zusehends aus Güsten

Sven Kurde kennt die alten Glanzzeiten des ESV Lokomotive Güsten noch aus eigener Erfahrung. Als Aktiver kickte er für die "Eisenbahner" aus dem Salzlandkreis in der Landesklasse. "Ich habe alle Auf- und Abstiege miterlebt", erzählt der 45-Jährige. Doch die Zeiten, in denen Landesklasse-Fußball in Güsten gespielt wurde, sind inzwischen schon 15 Jahre her. Seitdem ging es für den ESV nach einem Jahr in der Kreisoberliga und sechs Kreisliga-Spielzeiten in die 1. Kreisklasse - bis es eines Tages im Sommer 2017 schließlich keine eigenständige Mannschaft mehr gab. "Die Fußballer bei uns im Verein wurden immer weniger", erzählt Vorstandsmitglied Kurde. "Also haben wir uns entschlossen, den Fokus auf Leichtathletik und Kindersport zu legen. Die verbliebenen Fußballer bildeten eine Spielgemeinschaft mit dem Warmsdorfer SV - und so lief es dann einige Jahre."

Doch dass dieser Schritt noch lange nicht das Ende des Fußballs in Güsten bedeuten sollte, zeigte sich in diesem Sommer, als der ESV Lokomotive gleich mit zwei eigenständigen Herrenteams in der 2. Kreisklasse zurück auf die Bildfläche kam. "Die Wege mit dem Warmsdorfer SV haben sich getrennt", erzählt Kurde. "Die Vorstände beider Vereine hatten sich entschieden, einen sauberen Cut zu setzen." Gleich 27 Spieler der ehemaligen Spielgemeinschaft entschieden sich daraufhin, den Weg nach Güsten mitzugehen. "Das liegt vor allem daran, dass über die Jahre immer mehr und mehr alte Güstener zurückkamen", erklärt Kurde. Sie gaben ihr Zugeständnis, mit dem ESV in der untersten Spielklasse ganz neu anzufangen: "Ihnen ging es nicht um die Liga, in der sie spielen, sondern um den Verein, für den sie spielen."