Ist jetzt sportlicher Leiter: Markus Hierling. – Foto: DJK Twisteden

Ein Neuanfang beim SV Nütterden Der Verein hat mit mehr Glück als Können den Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve/Geldern geschafft. Jetzt soll es wieder aufwärts gehen. Das sind die Pläne, das ist die neue sportliche Führung, das sind die Übergangstrainer.

Der SV Nütterden hat in der vergangenen Saison mit weitaus mehr Glück als fußballerischem Können den Klassenerhalt in der Kreisliga A geschafft. Der Verein hatte sich längst mit dem Abstieg abgefunden, als sich die Dinge innerhalb von wenigen Tagen so positiv für ihn entwickelten, dass er jetzt doch die siebte Spielzeit in Folge in der höchsten Liga auf Kreisebene angehen kann.

Erst verkündete der SC Auwel-Holt sechs Tage vor dem letzten Spieltag, dass er seine Mannschaft aus der Kreisliga A zurückziehen werde. Und schließlich teilte die SV Hönnepel-Niedermörmter am Tag des Saisonfinales mit, dass sie nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der kommenden Spielzeit kein Senioren-Team mehr an den Start schicken werde. Und plötzlich war der SV Nütterden als Drittletzter gerettet, obwohl er schon längst damit begonnen hatte, für die Zukunft in der Kreisliga B zu planen. Der Verein ist mit zwei dunkelblauen Augen davongekommen und setzt seitdem alle Hebel in Bewegung, damit für ihn wieder sportlich erfolgreichere Zeiten anbrechen. Er plant einen Neuaufbau mit alten Bekannten. Ihre Arbeit wird allerdings erheblich dadurch erschwert, dass lange Zeit wirklich überhaupt nichts dafür gesprochen hat, dass es für den Klub in der Kreisliga A weitergeht.

Markus Hierling arbeitet für seinen Heimatverein Neuer Sportlicher Leiter ist Markus Hierling, der jahrelang erfolgreich als Trainer tätig war. Vor zwei Jahren hatte er seinen Rücktritt vom Job an der Linie erklärt. „Ich sehe mich nicht mehr in der Rolle des Trainers. Ich glaube, das war meine letzte Station“, sagte Hierling. Er hatte 2008 seine Laufbahn als Trainer beim SV Nütterden begonnen und 15 Jahre später bei der DJK Twisteden beendet.