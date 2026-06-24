Ein Neuanfang bei der BSG Chemie Die BSG Chemie Kahla aus der Landesklasse 1 bastelt auch aufgrund von Weggängen wichtiger Säulen fleißig am Kader für die neue Saison 2026/27. von Fabian Göb · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Danilo Diller übernimmt den Trainerstuhl am Dohlenstein in Kahla. – Foto: Antonia Müller

Mit dem Abschied von Trainer Thomas Hurt sowie den beiden Leistungsträgern Niklas Jahn und Azad Kacar beginnt bei der BG Chemie Kahla eine neue Ära. Dennoch blickt der Verein optimistisch auf die kommende Saison in der Landesklasse. Der neue Weg soll von Kontinuität, frischen Impulsen und einer stärkeren Gemeinschaft geprägt sein.

Abschiede schmerzen, kommen aber nicht überraschend Die Abgänge der beiden Stammspieler hinterlassen Spuren. Für Vereinschef Felix Busch steht außer Frage, dass der Verein wichtige Persönlichkeiten verliert. „Natürlich sind wir über die Abgänge etwas wehmütig, aber nicht unvorbereitet“, erklärt der erste Vorsitzende. Vor allem Niklas Jahn und Azad Kacar hinterlassen sportlich eine große Lücke. „Mit Niklas Jahn und Azad Kacar verlieren wir Stammspieler und absolute Leistungsträger.“Gleichzeitig findet Busch anerkennende Worte für die scheidenden Akteure und das bisherige Trainerteam.„Allen Spielern gilt unser Dank dafür, dass sie uns vertrauensvoll frühzeitig in ihre Pläne eingeweiht haben. Ein Dank gilt auch dem Trainerteam für die vielen erfolgreichen Jahre. Wir wünschen allen auf ihrem weiteren Weg alles Gute.“ Neuer Trainerstab soll neue Impulse setzen Mit Danilo Diller und Frank Schulz übernimmt künftig ein neues Trainerteam die Verantwortung. Der personelle Wechsel soll dabei nicht nur sportliche Auswirkungen haben. „Der Umbruch in der ersten Mannschaft mit dem neuen Trainerteam um Danilo Diller und Frank Schulz und den Abgängen von zwei Schlüsselspielern soll für unseren Verein auch als kleiner Neuanfang gesehen werden“, sagt Busch. Dabei geht es nicht ausschließlich um Tabellenplätze oder Punkte. „Wir wollen natürlich und in erster Linie sportlich weiterhin erfolgreich bleiben, aber darüber hinaus gemeinschaftlicher als Gesamtverein auftreten.“Genau diese Entwicklung soll vom neuen Trainerteam aktiv begleitet werden. „Diesen Wunsch und die erforderliche Entwicklung dorthin wird unser neues Trainerteam vorantreiben.“ Dass ein Großteil der Mannschaft zusammenbleibt, sieht Busch als wichtigen Faktor für die kommenden Monate. „Zudem freuen wir uns, dass uns zwei Drittel des aktuellen Kaders die Treue hält und diesen Weg weiter mit uns gehen will.“

Erfahrung aus Thüringenliga und Landesklasse Bei den Neuzugängen setzt Chemie Kahla auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Besonders die Verpflichtungen von Paul Bammler, Milan Dörr und Oliver Apel sollen sofort weiterhelfen. „Mit Paul Bammler, Milan Dörr und Oliver Apel haben wir uns Verstärkung geholt, die auch schon in der Thüringenliga Einsatzzeiten bekommen und bereits seit Jahren ihre Qualität in der Landesklasse unter Beweis gestellt haben.“Gleichzeitig blickt der Verein auch in die Zukunft. Mit Danny Diller sowie Ali und Maksim Dörr stoßen drei junge Spieler aus der Kreisoberliga zum Team. „Mit den anderen Neuzugängen Danny Diller, Ali und Maksim Dörr holen wir junge, schnelle und hungrige Spieler aus der KOL dazu, die sich in der Landesklasse beweisen können.“Besonders Maksim Dörr bringt trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrungen mit. Nicht nur sportlich die richtigen Typen Für Busch spielt bei den Neuverpflichtungen nicht nur die fußballerische Qualität eine Rolle. Auch menschlich sollen die Neuzugänge perfekt ins Mannschaftsgefüge passen. „Von all unseren Neuzugängen sind wir natürlich vollends überzeugt.“Und weiter: „Sie bringen nicht nur fußballerische Fähigkeiten mit, sondern werden sich auch menschlich perfekt in die Gemeinschaft einfügen.“Hinzu kommt Verstärkung aus den eigenen Reihen. Mehrere ehemalige A-Junioren sollen in den kommenden Monaten an die erste Mannschaft herangeführt werden. „Hinzu kommen noch drei bis vier Spieler aus unseren ehemaligen A-Junioren, die sich mit etwas Zeit, Training und dem erforderlichen Raum für ihre persönliche Entwicklung ebenfalls auf diesem bestehenden Niveau präsentieren werden.“