Ein Nervenkrimi am Freitagabend: Monheim gegen Kleve

Rund 130 Kilometer sind es vom Stadion des 1. FC Kleve bis zum Rheinstadion, in dem der 1. FC Monheim seine Partien in der Oberliga austrägt. Von einem Nachbarschaftsduell ist da eher nicht zu sprechen – tabellarisch ist es aber genau das.

Die Gastgeber am Freitag (20 Uhr) sind Elfter mit 31 Zählern und stehen nur aufgrund um der um zwei Treffer besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Zwölften aus Kleve. Bis auf die Abstiegszone haben beide fünf Punkte Vorsprung – spannend. „Es wäre natürlich geil, wenn wir beide 50 oder 61 Punkte hätten, aber das ist leider nicht so“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess scherzend. Ernst fügt er an: „Die Ausgangssituation hat sich nicht verändert: Wir müssen weiter punkten.“

Das gelang seinem Team zuletzt einmal nach drei ungeschlagenen Spielen nicht, weil es in St. Tönis in der Nachspielzeit noch den Gegentreffer zum 3:4 kassierte. „Da hatten wir eine gute Möglichkeit zu punkten, haben sie aber leider liegen gelassen“, sagt der FCM-Chefcoach, der daraus aber Positives abgeleitet hat: „Das war ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Dafür kann man sich nichts kaufen, es aber als Blaupause mitnehmen in die nächsten Spiele. Wenn wir das konservieren, diese Leistungsdichte und die Mentalität – wir sind da aus einem 1:3 zum 3:3 gekommen und hatten das in den Spielen vorher nach Rückständen auch geschafft –, werden wir die Punkte holen, die wir brauchen.“

Logisch sei zwar auch: „Wenn man auswärts drei Tore schießt und das dann für nichts reicht, hat man auch Fehler gemacht“, aber die seien ebenfalls angesprochen worden. „Es war kein Rückblick, dass viel schlecht gelaufen ist, sondern eher einer, dass mehr drin war Es geht für uns weiter darum, zu liefern. Jedes Spiel ist ein Nervenkrimi, egal ob oben in der Tabelle oder unten. Da gilt es, die Nerven im Griff zu haben. Wenn das funktioniert und wir standhaft bleiben, sehen die Jungs, dass es klappt“, fasst Ruess zusammen.

Personell sieht es in Monheim auch recht gut aus, neben den Langzeitverletzten Tom Hirsch und Maurice Röttgen fehlt nur Aleksandar Bojkovski nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt, für Noah Salau kommt die Partie nach seiner Verletzung noch zu früh. Joshua Sumbunu hatte vom 3:1-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 „ein paar Probleme mitgenommen“, wie sein Trainer beschreibt, und war deshalb in St. Tönis von der Bank gekommen: „Danach hat er uns noch wahnsinnig viel Impact gegeben“, lobt Ruess.

Fraglich ist, ob er wieder auf Tayfun Altin setzen kann. Der Torwart hatte sich am Finger verletzt und musste ausgewechselt werden. „Er hatte sich den Finger ausgekugelt. Damit gehen Torhüter normalerweise gut um, aber bei Tayfun war das Problem, dass er ihn nicht wieder reinbekommen hat“, berichtet Ruess. „Erst nach der Auswechslung und Kühlen hat es unsere Physiotherapeutin geschafft, ihn wieder einzurenken. Er hat inzwischen im Torwart-Training wieder Fangübungen gemacht, wir müssen aber von Tag zu Tag schauen.“

Zum in Monheim eigentlich ungewohnten Anstoßzeitpunkt am späten Freitagabend will Ruess gar nicht so viel sagen, bestätigt immerhin, dass er „die Idee mit der Mannschaft besprochen hat, und die Mannschaft war positiv gestimmt“. Spätestens, wenn die Klever nach der Partie wieder zu Hause sind, werden sie sicher merken, dass die Reise nach Monheim und zurück keine zu einem Nachbarschaftsduell war. Außer in der Tabelle.