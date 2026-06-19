Ein Nationalspieler! Würzburger Kickers stellen 1. Neuzugang vor Der Deutsch-Eritreer Namrud Embaye (24) kommt vom FV Illertissen an den Dallenberg von PM/mwi · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Namrud Embaye kommt vom FV Illertissen zu den Kickers. – Foto: Charly Becherer

Zweieinhalb Wochen ist der Triumph nun her, als die Würzburger Kickers in der Relegation zur 3. Liga Lok Leipzig ausschalteten und den Aufstieg feiern durften. Seitdem war es ruhig gewesen rund um den Dallenberg. Einzig die Abschiede von Marius Uhl (zur SG Sonnenhof Großaspach) und Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II) wurde nach außen kommuniziert. Nun können die Rothosen den ersten Neuzugang für die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga präsentieren: Die Kickers haben Namrud Embaye vom FV Illertissen für das defensive Mittelfeld verpflichtet.

Der 24-Jährige kann bereits auf zahlreiche Einsätze in der Regionalliga zurückblicken. Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren unter anderem der TSV Schott Mainz und der FC Teutonia 05 Ottensen. Darüber hinaus sammelte der Deutsch-Eritreer Erfahrungen auf internationaler Ebene für die Nationalmannschaft Eritreas. Ausgebildet wurde Embaye unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren des SV Darmstadt 98 und der Kickers Offenbach. Kickers-Cheftrainer Michael Schiele freut sich über die Verpflichtung: "Namrud vereint körperliche Präsenz, Spielintelligenz und eine hohe Laufbereitschaft. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Wir sind überzeugt, dass er die Qualität unseres Kaders weiter erhöht und uns bei der Herausforderung 3. Liga helfen wird."