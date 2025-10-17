Ein Nationalspieler für VfR Wormatia Worms

Worms. Überraschende Kader-Verstärkung für Oberligist VfR Wormatia Worms. Ab sofort schnürt Offensivspieler Jonathan Muiomo seine Fußballschuhe für die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou. Seinen künftigen Coach kennt der 26-jährige Deutsch-Mosambikaner schon seit mehreren Jahren – aus früheren gemeinsamen Zeiten beim SV Wehen Wiesbaden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Jonathan Muiomo bringt einen großen Erfahrungsschatz aus vor allem Liga vier (119 Einsätze) mit an die Alzeyer Straße in die Nibelungenstadt. 103 Spiele in der Regionalliga Nordost (Optik Rathenow und FC Carl Zeiss Jena), 10 in der Regionalliga Bayern (Greuther Fürth II) und 6 in der Regionalliga West (SSVg Velbert). Auch in den jeweiligen Landespokalen lief der gebürtige Leipziger, aber in Flörsheim aufgewachsene Rechtsaußen, auf.
Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal mit Jena gegen den VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin, sowie fünf Länderspiele (ein Tor im WM-Qualifikationsspiel 2023 beim 3:2-Sieg in Botswana) für Mosambik, in denen er bei Spielen gegen Algerien und Nigeria auf Weltstars des Fußballs wie Riyad Mahrez, Ademola Lookman oder Victor Boniface traf. Das bislang letzte Mal lief Jonathan Muiomo im Juni für das Heimatland seines Vaters mit dem Nationaltrikot von Mosambik im „Moses-Mabhida-Stadion“ in Südafrika auf. Dem Stadion, in dem Deutschland 2010 das WM-Halbfinale gegen Spanien 0:1 verlor.
Wie schnelllebig der Fußball ist, lernte Muiomo in der jüngeren Vergangenheit. In den vergangenen Monaten kam die Karriere des 26-Jährigen ins Stocken. Nach kurzen Engagements beim FV Illertissen und in Luxemburg (FC Wiltz) scheiterte im Februar diesen Jahres ein Wechsel zu Regionalligist Hessen Kassel auf der Zielgeraden – und der Flügelstürmer stand plötzlich ohne Verein da. In Worms bekomme Muiomo laut VfR-Trainer Ddaou nun die Chance, „sich wieder in den Vordergrund zu spielen”. Und der Wormser Kader durch Muiomo eine qualitative Aufwertung. Ddaou erklärt: „Jonny kann mit seinen Tiefenläufen und seiner Dribbelstärke in der Offensive nochmal eine andere Komponente sein.”
Bei der Wormatia tritt Jonathan Muiomo auf seiner Position in Konkurrenz mit den ebenfalls auf den Flügeln beheimateten Marc, Nauth, Nico Jäger, Niklas Meyer und David Schehl. Zur Vertragslaufzeit machte der Wormser Verein keine Angaben.