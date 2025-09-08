Ein nächster ungefährdeter Heimsieg für Zollikon

Am vergangenen Samstag zeigte die erste Mannschaft gegen den FC Uster II eine starke Leistung und gewann im Heimspiel überzeugend mit 4:0.

Nachdem der SC Zollikon in der Vorwoche mit einer hohen 0:6-Niederlage beim FC Pfäffikon den ersten Dämpfer erlitten hatte, war die Mannschaft um Wiedergutmachung bemüht.

Dies war von der 1. Minute sichtbar – gleich zu Beginn setzte die Mannschaft den Gegner unter Druck und der erste Angriff führte gleich zur Zolliker Führung. Laurin Hidber verwertete eine Vorlage von Sebastian Wyss gekonnt zum 1:0. Nur 10 Minuten später verdoppelte der SCZ den Abstand: Wyss vollendete aus dem Sechzehner heraus wuchtig zum 2:0. Mit der Führung im Rücken kontrollierte der SCZ das Spiel ohne den Gegner zu nennenswerten Torchancen kommen zu lassen. Auch nach der Pause blieb der SCZ spielbestimmend.

Nach einer Stunde sorgte Aussenverteidiger Calvin Glarner mit einem Kopfball aus dem Gewühl für den dritten Treffer, bevor Léon Kästli kurz darauf mit einem Schuss in die linke untere Torecke für den Endstand besorgt war. Nach dem Spiel äusserte sich Trainer Renato Lionzo zufrieden mit der geschlossen starken Mannschaftsleistung und der wichtigen Reaktion auf die Niederlage in der Vorwoche.