Ein Nachname, vier Tore: Thul-Festspiele in Salmrohr

Louis Thul brachte Salmrohr nach Flanke von Florian Gelbe bereits nach sieben Minuten in Führung, doch Sidy Diop, der beim 6:2 am Sonntag zuvor gegen den SV Mehring einen lupenreinen Hattrick beigesteuert hatte, egalisierte nur acht Minuten später. Im zweiten Abschnitt häuften sich die Chancen für den FSV: Leon Wrusch, Hendrik Thul und Jan Brandscheid liefen allein auf das Gästetor zu, doch entweder verfehlten ihre Schüsse das Tor oder aber Alexander Hinz im Gästekasten war aufmerksam. Nach einem Solo traf Lucas Abend nur den Pfosten. Doch auch Zewen hatte seine Gelegenheiten: Yannick Andreas hatte so die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen (40.). Salmrohrs Ben Mombach klärte per Querschläger im allerletzten Moment. Nachdem ihr Druck immer größer geworden war, belohnten sich die Salmrohrer mit drei weiteren Treffern. Hendrik Thul machte nach einer Eckballserie das 2:1 (78.), Louis Thul nach Vorarbeit von Alex Kirsch nur eine Minute später das 3:1 (79.) sowie wiederum Hendrik Thul per Foulelfmeter das 4:1 (88.). „Zewen hat es an und für sich gut gemacht. Das 1:1 hat ihnen extrem geholfen. Sie haben uns mehrfach vor Probleme gestellt, doch in der zweiten Halbzeit gab es nur eine Richtung, in die sich das Spiel bewegte. Wir haben das Tempo hochgehalten, sind geduldig geblieben und haben ab der 75. Minute das Spiel auf unsere Seite gezogen“, sah Coach Thieltges einen am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg. Dominik Wintersig, Coach der Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur, attestierte seiner Mannschaft eine gute Leistung, gestand aber auch ein, dass „der Druck von Salmrohr am Ende zu groß wurde. Unsere erste Halbzeit war sehr gut, da müssen wir sogar führen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles reingeworfen. Am Ende ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen.“

Kurz vorm ersten Saisonsieg wurde Niederemmel der greifbare Dreier noch weggeschnappt. Benedict Vogedes hatte für die Führung des SVN gesorgt (13.), doch postwendend glich Sirzenich durch Doppeltorschütze Kevin Walter aus. Sirzenich blieb im Fokus und legte in der 20. Minute durch Bastian Neises vor, ehe Eric Hagen der Ausgleich gelang (32.). Der in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellte Tom Meyer markierte in der 62. Minute die erneute Führung der Moselaner, die mit der allerletzten Aktion des SVS durch Walter noch einmal egalisiert wurde. Sirzenich traf in Person von Robin Esser und Luca Bierbrauer zweimal Aluminium. „Aufgrund des Spielverlaufs müssen wir mit dem Punkt leben. Nach dem 2:3 hat Niederemmel auf Konter gelauert, wir haben mit großer Willensstärke mit dem Schlusspfiff den einen Punkt gerettet“, war Sirzenichs Coach Tillmann Schweitzer mit dem 3:3 in Piesport einverstanden. Kilian Düpré feierte ein erfolgreiches Comeback.

TuS Mosella Schweich – SG Saartal Irsch ⇥2:2 (1:1)

Die SG Saartal bleibt auch nach dem harten Brocken in Schweich ungeschlagen. In einer flotten Partie legte Lukas Kramp nach einem Konter mit seinem fünften Saisontreffer für die Gäste vor. Nach einem Eigentor von SG-Abwehrchef Bastian Hennen stand es 1:1 (42.). Schweich drehte die Partie mit dem 2:1 von Luca Stadfeld (54.). Die Hausherren wähnten sich bereits mit einem sicher geglaubten Sieg in der Kabine, da schlug Saartals Dominik Lorth nach einem abgewehrten Freistoß mit einem 30-Meter-Distanzschuss zu und egalisierte in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2. Schweichs Philipp Grundmann hatte Sekunden zuvor nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot gesehen. „Wir haben Chancenwucher betrieben. Es muss schon zur Halbzeit 3:1 stehen. Saartal hat die Unkonzentriertheiten im Abschluss eiskalt bestraft“, sah Schweichs Trainer Thomas Schleimer einen bitteren Ausgang der Partie. Stephan Schleimer, Nico Schäfer & Co. vergaben beste Gelegenheiten.

SV Schleid – FSV Trier-Tarforst ⇥0:3 (0:0)

Ein hartes Stück Arbeit hatte der FSV Tarforst in Schleid zu verrichten, bevor der am Ende klar erscheinende 3:0-Sieg feststand. Schleid verteidigte tief und wirkungsvoll, gestattete den Tarforster Angreifern wenig Raum zur Entfaltung. Erst in der Schlussphase spielte Tarforst seine größere spielerische Reife und Cleverness aus. Nico Neumann traf zum 1:0 (79.), dem Fabian Wey mit einem Kopfball nach Pass von Felix Stüber das 2:0 folgen ließ (80.). Den Schlusspunkt setzte erneut Neumann (88.) nach einem Konter.

SG Geisfeld – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥0:1 (0:0)

In einem kampfbetonten Derby entführte die SG Ruwertal die Punkte. André Thielen schoss das Team von Trainer Bastian Jung in der 70. Minute nach einem Steckpass im Eins-gegen-eins zum glücklichen Auswärtssieg. Für die engagiert, doch nach vorn ohne Fortune agierenden Hochwälder hätte die Partie unglücklicher nicht enden können. Der fest eingeplante Punkt wurde mit einer einzigen genialen Aktion der Gäste aus den Händen gegeben. Geisfelds Trainer Björn Probst: „Wir haben 90 Minuten super verteidigt und hätten auch in Führung gehen müssen. Wir haben auf unsere Chance gelauert und schnell umgeschaltet. Ein Remis wäre gerecht gewesen.“

SG Ellscheid – SV Tawern ⇥0:4 (0:2)

Das bevorstehende Engagement von Benjamin Leis (siehe Extra) dürfte dem SV Tawern bereits im Vorfeld Flügel verliehen haben, denn mit einem 4:0-Auswärtssieg kehrte der SVT aus Udler zurück und sicherte sich damit den ersten Saisonsieg, während die Vulkaneifeler weiter auf den ersten vollen Erfolg warten. Johannes Weber brachte die Gäste nach einer Kopfballverlängerung von Louis Linden früh in Front (4.). Linden war es auch, der das 2:0 von Pascal Hurth vorbereitete (40.). Ellscheid agierte im zweiten Abschnitt druckvoller, blieb in seinen Abschlüssen aber ohne Fortune. Der eingewechselte frühere Konzer Dennis Reiss legte in der 80. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf. Pascal Güth gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß unter die Latte der krönende 4:0-Endstand.

SV Mehring – SG Wiesbaum ⇥2:3 (2:2)

Während der SV Mehring auch im dritten Spiel ohne Punkte bleibt, hat Mitaufsteiger SG Wiesbaum mit dem 3:2-Coup an der Mittelmosel seine Ungeschlagenserie fortgesetzt. Tobias Müller ließ die Vulkaneifeler in Front ziehen (16.), ehe Noah Breidbach per Strafstoß der Ausgleich gelang (22.). Jan Niedenführ ließ Mehring die umkämpfte und spielerisch gutklassige Partie mit dem 2:1 drehen (33.), doch mit dem Halbzeitpfiff glich die SG aus der Eifel durch Marco Michels per Foulelfmeter aus. Jannik Hennes war es schließlich vorbehalten, in der 63. Minute den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer zu markieren.

Bezirksliga Mitte:

SG Mörschbach – TuS Ahbach ⇥2:2 (1:1)

Mörschbach, bis dato noch ohne Punkt, erzielte die Führung, doch Ahbach glich durch einen verwandelten Foulstrafstoß von Nico Clausen noch vor der Pause aus (44.). Als alles auf ein 1:1 hindeute, legte Mörschbach das 2:1 vor (85.). Mit dem letzten Angriff gelang Ahbach durch den erst zwei Minuten zuvor für Leon Nahrings eingewechselten Marius Haas der 2:2-Ausgleich. „Die Truppe hat sich für ihre vorbildliche Einstellung mit dem 2:2 belohnt“, zeigte sich TuS-Coach Roger Stoffels zufrieden.

INFO

Tawerns neuer Trainer: Leis beerbt Birtz

Nachfolger des beim Fußball-Bezirksligisten SV Tawern vor reichlich einer Woche von seinem Trainerposten zurückgetretenen Steve Birtz (der TV berichtete) ist Benjamin Leis. Der 37-jährige Inhaber der B-Lizenz war zuletzt bei der SG Ruwertal als Cheftrainer aktiv und gab vor einigen Tagen seine Zusage.

Leis beginnt sein Traineramt beim SV Tawern am 1. September und wird die Zeit bis dahin nutzen, um Trainerteam, Mannschaft und Vorstand kennenzulernen. Christian Gales, gemeinsam mit Mario Schömann Abteilungsleiter Fußball beim SVT, freut sich auf eine langfristig angedachte Zusammenarbeit. „Benny Leis hat uns in den Gesprächen inhaltlich und menschlich überzeugt. Er hat in den letzten Jahren eine herausragende Arbeit im Ruwertal geleistet. Er steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr klare und sehr gute Mannschaftsführung.“

Für die Heimpartie des SV Tawern am kommenden Sonntag ab 15 Uhr gegen die SG Franzenheimwird Gales in seiner Funktion als Sportlicher Leiter ein letztes Mal offiziell an der Seitenlinie stehen. ⇥(L.S.)