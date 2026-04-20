Ein Nachmittag, an dem fast alles klappt: TSV Haar feiert 5:0-Sieg

„Balsam auf unsere Seele“: Haars Trainer David Dechamps hofft auf eine Trendwende in den letzten Saisonspielen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Nach schwacher Hinrunde gelingt dem TSV Haar ein Befreiungsschlag. Doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte.

Jonas Göbel ist eben erst in der Pause eingewechselt worden, als in dieser 46. Minute nach einem feinen Angriff seines TSV Haar ein Pass in den Rückraum beim Vizekapitän des abstiegsbedrohten Kreisklassisten landet. Der 29-Jährige hat bis hierhin in dieser Saison noch keinen einzigen Treffer markiert, doch nun setzt der Mittelfeldmann die Kugel mit einem seiner ersten Ballkontakte und im Stile eines Torjägers trocken ins Netz des VfB Forstinning II – zum 3:0 aus Sicht seiner Haarer.

Göbels Treffer ist nicht nur die Vorentscheidung in einer Partie, die am Ende überdeutlich mit 5:0 an die Platzherren geht. Sondern das Tor steht auch stellvertretend für einen Nachmittag, „an dem fast alles bei uns geklappt hat“, wie Trainer David Deschamps hinterher zufrieden konstatiert. Eine solche Formulierung hat der Coach, der den TSV zusammen mit Dominik Mooser betreut, diese Saison nur selten in den Mund nehmen dürfen. Denn nachdem der TSV vor knapp einem Jahr noch hauchdünn auf Aufstieg vorbeigeschrammt sind, ist seine laufende Spielzeit mit Wort verkorkst noch freundlich umschrieben.

Wir sind zu Saisonbeginn in ein Loch gefallen. Sobald wir ein Gegentor kassiert haben, sind die Köpfe gleich runtergegangen.

David Deschamps (Trainer TSV Haar)

„Wir sind zu Saisonbeginn in ein Loch gefallen“, gesteht David Deschamps. „Sobald wir ein Gegentor kassiert haben, sind die Köpfe gleich runtergegangen. Das Selbstvertrauen war nicht mehr da, außerdem hatten wir viele Verletzte und Urlauber.“ In der Folge rauschten die Haarer, die viele als Aufstiegsaspiranten eingeschätzt hatten, in den Tabellenkeller, und auch nach der Winterpause blieb die Trendwende erst mal aus.

Doch dann kam nach vier Niederlagen zum Start die Partie gegen den Abstiegskonkurrenten TSV Zorneding II, in der Haar aus einem 1:2 noch ein 5:2 machte. „Für uns war klar, dass wir den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen müssen“, sagt David Deschamps. Und genau das gelingt seiner Elf gegen Forstinning: Nach einer kurzen Anlaufphase sind die Platzherren klar überlegen und gehen im ersten Durchgang durch einen Doppelschlag von Maikel Stawarczyk mit 2:0 in Führung.

Der 32-jährige Stürmer netzt eine Viertelstunde vor Schluss noch ein drittes Mal ein und baut seine Ausbeute damit auf zwölf Treffer in den jüngsten zehn Ligaspielen aus. Vor ihm tragen sich tragen sich auch Jonas Göbel und Reinhold Pommerenke in die Torschützenliste ein, wobei Letzterer ebenfalls schon auf zwölf Saisontreffer kommt.

In der Schlussphase haben dann die Gäste aus Forstinning noch eine dicke Chance, finden ihren Meister aber in TSV-Torwart Justus Gaßel. „Als er den Ball gehalten hat, haben alle bei uns gejubelt“, berichtet David Deschamps. Schließlich sei es für seine Mannschaft wichtig gewesen, endlich mal wieder zu Null zu spielen – ein Kunststück, das der löchrigsten Abwehr der Liga diese Saison nur selten gelungen ist.

„Am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient“, resümiert Deschamps, der das 5:0 als „Balsam auf unsere Seele“ bezeichnet – einerseits. Andererseits stecke man bei drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin im Abstiegskampf. „Die sechs Punkte waren wichtig, aber wir werden noch mehr brauchen, um die Klasse zu halten“, betont der Coach. Er hofft nun, dass seine Elf ihre Erfolgsserie am kommenden Wochenende fortsetzen kann, wenn sie im Derby beim TSV Hohenbrunn gastiert – mithin jener Club, der durch den Haarer Sieg auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. (ps)

TSV Haar – VfB Forstinning II 5:0 (2:0) Haar: Gaßel, Becarevic (63. Korkmaz), Bagci, Mooser (58. Weidmann), Stawarczyk, Schöffel (63. Drame), Pommerenke, Bowen, Helfrich (58. Egerer), S. Pollok, Özen (46. Göbel). Tore: 1:0 Stawarczyk (23.), 2:0 Stawarczyk (36.), 3:0 Göbel (46.), 4:0 Pommerenke (73.), 5:0 Stawarczyk (75.). Schiedsrichter: David Dietel – Zuschauer: 40.