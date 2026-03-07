Ein Muster bringt einen Punkt: FCM steigert sich nach der Pause

Tom Meurers Abschluss wurde gerade noch zur Ecke pariert (65.). Diese landete bei Enno Lang, der den Ball per Direktabnahme aufs Tor setze, Nowicki rettete die Gastgeber mit einer sensationellen Parade (66.). Die daraus resultierende Ecke wurde wieder gefährlich, Meurer köpfte am ersten Pfosten nur knapp am Tor vorbei. „Das waren so fünf Minuten: Wenn du da direkt das 2:1 machst, gehst du auf jeden Fall als Sieger nach Hause“, sagte Ruess.

So aber blieb es beim Remis. Der FCM schaffte es trotz starker Leistung in der zweiten Halbzeit nicht, die drei Punkte mitzunehmen. Dennoch bleibt eine weitestgehend positive Leistung stehen, mit der sich der FCM zufrieden zeigte. „An der zweiten Halbzeit gibt es wirklich wenig auszusetzen, außer, dass wir uns nicht mit voller Ausbeute belohnt haben. Aber gegen so eine erfahrene, abgezockte, heimstarke Mannschaft die zweite Halbzeit so zu spielen, ist schon okay“, resümierte Ruess. Nächstes Wochende kommen die Sportfreunde Baumberg zum Derby.

