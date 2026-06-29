Ein mögliches Szenario: So könnten die Bezirksligen eingeteilt werden

Durch den Rückzug des BCV Glesch-Paffendorf und dem 1. FC Düren gibt es in den vier Bezirksligen nur vier anstatt der üblichen sechs Absteiger zu integrieren. Mit den neun Meistern sowie sechs Vize-Meistern kommen auf den anderen Seite gleich 15 Aufsteiger hinzu.
Auch 2026/27 wird es wieder 64 Teams in den Bezirksligen am Mittelrhein geben. Die Klubs werden auf vier Gruppen à 16 Mannschaften verteilt.
⚠️ Es handelt sich nicht um eine offizielle Einteilung und berücksichtigt außerdem nicht etwaige Wünsche der Vereine, sondern ist lediglich ein mögliches Szenario.
SpVg Rheindörfer Köln-Nord (Köln)
DJK Südwest Köln (Köln)
FC Hürth II (Rhein-Erft)
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel (Köln)
Sportvereinigung Deutz 05 II (Köln)
CfB Ford Köln-Niehl (Köln)
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach (Berg)
TV Hoffnungsthal (Berg)
SC Schwarz-Weiß Köln (Köln)
Heiligenhauser SV (Berg)
SV Frielingsdorf (Berg)
SV Eintracht Hohkeppel II (Absteiger LL1, Berg)
SpVg Flittard (Absteiger LL1, Köln)
VfR Wipperfürth (Meister Kreisliga A Berg)
TuS Lindlar (Vizemeister Kreisliga A Berg)
SC Volkhoven (Meister Kreisliga A Köln)
SC Uckerath (Sieg)
1. FC Niederkassel (Sieg)
TuRa Germania Oberdrees (Bonn)
Marokkanischer SV Bonn (Bonn)
SC Volmershoven-Heidgen (Bonn)
FC Hertha Rheidt (Sieg)
VfR Hangelar (Sieg)
TuS Buisdorf (Sieg)
FC Rheinsüd Köln (Rhein-Erft)
SV Rot-Weiß Merl (Bonn)
SV Leuscheid (Sieg)
Fortuna Bonn (Absteiger LL1, Bonn)
SV Wachtberg (Meister Kreisliga A Bonn)
Sportfreunde Troisdorf (Meister Kreisliga A Sieg)
SV Bergheim (Vizemeister Kreisliga A Sieg)
RG Wesseling (Vizemeister Kreisliga A Rhein-Erft)
JSG Erft 01 Euskirchen (Euskirchen)
SV Weiden (Rhein-Erft)
SV Rhenania Bessenich (Euskirchen)
SpVg Frechen 20 II (Rhein-Erft)
VfL Sindorf (Rhein-Erft)
Horremer SV (Rhein-Erft)
Viktoria Birkesdorf (Düren)
TuS Langerwehe (Düren)
Alemannia Lendersdorf (Düren)
SV Lövenich/Widdersdorf (Rhein-Erft)
SC Kreuzau (Düren)
Viktoria Arnoldsweiler (Absteiger LL2, Düren)
VfVuJ Winden (Meister Kreisliga A Düren)
TuS Chlodwig Zülpich II (Meister Kreisliga A Euskirchen)
SG Dahlem-Schmidtheim (Vizemeister Kreisliga A Euskirchen)
SV Rheidt (Meister Kreisliga A Rhein-Erft)
SC Erkelenz (Heinsberg)
Rhenania Richterich (Aachen)
SV Alemannia Mariadorf (Aachen)
DJK FV Haaren (Aachen)
FC Concordia Oidtweiler (Aachen)
VfR Würselen (Aachen)
Kohlscheider BC (Aachen)
FC Roetgen (Aachen)
Germania Hilfarth (Heinsberg)
Ay-Yildizspor Hückelhoven (Heinsberg)
TV Konzen (Aachen)
Falke Bergrath (Aachen)
VfL Vichttal II (Meister Kreisliga A Aachen)
FC Eschweiler 2020 (Vizemeister Kreisliga A Aachen)
FC Dynamo Erkelenz (Meister Kreisliga A Heinsberg)
SG Union Würm-Lindern (Vizemeister Kreisliga A Heinsberg)