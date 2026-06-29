Ein mögliches Szenario: So könnten die Bezirksligen eingeteilt werden

Dynamo Erkelenz mischt in der kommenden Saison in der Bezirksliga mit. – Foto: Maxima Klassen

Durch den Rückzug des BCV Glesch-Paffendorf und dem 1. FC Düren gibt es in den vier Bezirksligen nur vier anstatt der üblichen sechs Absteiger zu integrieren. Mit den neun Meistern sowie sechs Vize-Meistern kommen auf den anderen Seite gleich 15 Aufsteiger hinzu.

Auch 2026/27 wird es wieder 64 Teams in den Bezirksligen am Mittelrhein geben. Die Klubs werden auf vier Gruppen à 16 Mannschaften verteilt.

⚠️ Es handelt sich nicht um eine offizielle Einteilung und berücksichtigt außerdem nicht etwaige Wünsche der Vereine, sondern ist lediglich ein mögliches Szenario.