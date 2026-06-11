Ein Mittelstürmer für den Türkischen SV

Stürmer Dorian Miric spielt ab der kommenden Saison für den Türkischen SV. – Foto: Türkischer SV

Viel Bewegung im Kader des Fußball-Verbandsligisten Türkischer SV mit stetem Kommen und Gehen. Das Aufgebot für 2026/27 wird ein erheblich verändertes Gesicht bekommen. Dazu zählt auch Dorian Miric. Der 30-Jährige verkörpert den klassischen Mittelstürmer. „Ein guter Mann“, geht TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan fest davon aus, dass Mirics Durchschlagskraft auch beim Niederfeld-Club zündet.

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Wobei er zuletzt krankheitsbedingt lange Monate hatte pausieren müssen. Inzwischen sei er gesund und habe auch wieder ein gutes Fitness-Level erreicht, schildert Candogan. Im Trikot des Verbandsliga-Konkurrenten SV Zeilsheim war Dorian Miric in der Spielzeit 2024/25 mit 18 Treffern und neun Assists gelistet. Im Trikot des diesjährigen Gruppenliga-Meisters VfB Unterliederbach hatte er 2021/22 mit 27 Toren, in der folgenden Saison mit 39 Buden und 2023/24 mit 30 Treffern aufhorchen lassen. Im Gegensatz zu Daniel Rudi, der den TSV nach 25 Saisontoren als zweitbester Schütze der Verbandsliga Mitte in Richtung Schott Mainz verlässt, kommt Miric nicht über die Flügel, sondern ist der Goalgetter in der Sturm-Mitte. Für den Niederfeld-Club, der die erste Spielzeit nach dem Durchmarsch in die Verbandsliga mit 55 Punkten als Sechster abgeschlossen hatte, ein echter Hoffnungsträger. Zuvor hatte der Türkische SV die Neuzugänge Derrick Amoako (Biebrich 02), Nazeem Aboubakari (SG Walluf) und Do-Jin Hwang von Verbandsliga-Absteiger Germania Okriftel bekanntgegeben. Mit Amoako im zentralen Mittelfeld, Aboubakari auf dem Flügel und Hwang ebenfalls für den vorderen Bereich ist nun der Offensivbereich einschließlich Dorian Miric verstärkt worden. Schließlich will sich der Verein in der zweithöchsten hessischen Spielklasse weiter im vorderen Bereich ansiedeln.