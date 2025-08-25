„Ein mittelschweres Problem“: SV Miesbach unterliegt Schlusslicht Ebersberg

Miesbach – Der SV Miesbach hat auch das dritte Heimspiel dieser Saison in der Bezirksliga Ost verloren. Mit 2:3 mussten sich die Kreisstädter am Sonntagnachmittag dem bislang punktlosen Tabellenschlusslicht TSV Ebersberg geschlagen geben. Hängende Köpfe beim SV nach der zweiten Heimpleite binnen fünf Tagen. „Jetzt haben wir ein mittelschweres Problem, und der Blick geht natürlich nach unten“, sagte Trainer Hans-Werner Grünwald .

Die Niederlage hatten die Miesbacher selbst durch haarsträubende Patzer in allen Mannschaftsteilen eingeleitet. Nachdem Benedikt Gerr den ersten Warnschuss abgegeben hatte, leitete der SV das 0:1 mit einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld selbst ein. Ebersberg machte das Spiel schnell und traf durch den auffälligen Lusilawo Jonathan Kisungu zum frühen 0:1.

Fortan funktionierte bei den Hausherren gar nichts mehr. Symptomatisch war das 0:2. Ein Miesbacher wollte den Ball per Kopf zu Keeper Michael Wiesböck zurückspielen, der Pass geriet zu kurz, wurde noch einmal per Kopf abgelenkt und trudelte gegen die Laufrichtung von Wiesböck in den eigenen Kasten. „Wir machen zu viele einfache Fehler“, erklärte Grünwald. „Auf diesem Level wird das einfach bestraft. Aber wir haben momentan auch vorne zu wenig Durchschlagskraft.“

Das Fehlen von Sean Erten (Sperre) und Drilon Shukaj (Urlaub) war den Heimischen deutlich anzumerken. Der Anschlusstreffer fiel aus dem Nichts. Ein langer Ball von Niklas Städter landete bei Maximilian Wiedmann, der technisch stark ins lange Eck vollstreckte. Nach dem 1:2 (32.) hatten die Miesbacher ihre beste Phase, kamen aber zu keinen zwingenden Möglichkeiten mehr. Nach dem Seitenwechsel verfielen sie sofort wieder in den alten Trott.

Blick in die Zukunft: „Müssen jetzt wieder aufstehen“

Die Gäste mauerten sich keineswegs ein, sondern schalteten nach Ballgewinnen schnell um. Gelegenheiten dazu gab ihnen der SV genug. Direkt nach dem Seitenwechsel verfehlten die Ebersberger in aussichtsreicher Position den Kasten, dann klärte Wiesböck mit einer starken Fuß-Abwehr. Von den Miesbachern kam bis auf einen 18-Meter-Freistoß von Fabian Bauer, der zur Ecke abgewehrt wurde, nichts. Die Folge war das 1:3 (72.), als Wiesböck im Eins-gegen-Eins rettete, beim zweiten Abschluss aus abseitsverdächtiger Position jedoch chancenlos war.

In einer insgesamt schwachen Bezirksliga-Partie warf der SV alles nach vorne. Mehr als das 2:3 war aber nicht mehr drin. Josef Sontheim wurde nach Steilpass von Wiedmann gelegt und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst. Kurz darauf war dann Schluss. „Wir bringen den Gegner aus dem Nichts mit 0:2 in Führung, solche Spiele muss man zu Hause normalerweise gewinnen“, bilanzierte Grünwald. Aber das müsse man sich erarbeiten. „Trübsal blasen hilft nichts, wir müssen jetzt wieder aufstehen.“ ts