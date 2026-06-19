Ein Mittelfeld-Talent für die Löwen

– Foto: VfB Stuttgart

Samuele di Benedetto (geboren am 16. Juli 2005 in Schwäbisch Gmünd) wechselte zur Spielzeit 2019/20 aus der Jugend des 1. FC Heidenheim zum VfB Stuttgart. Dort durchlief er mehrere Nachwuchsmannschaften, darunter die U17 und U19. Zur Saison 2023/24 gelang ihm der Sprung in den Herrenbereich. Für die Zweitvertretung der Schwaben kam di Benedetto zunächst in der Regionalliga Südwest auf 17 Einsätze und bereitete vier Treffer vor. In den darauffolgenden beiden Spielzeiten absolvierte er insgesamt 65 Partien in der 3. Liga, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Sein Debüt in der Bundesliga feierte der 20-Jährige im Januar 2024 bei einem Kurzeinsatz gegen RB Leipzig.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zur achten Neuverpflichtung der Saison: „Mit Samuele gewinnen wir einen jungen Spieler hinzu, der trotz seines Alters bereits über wertvolle Erfahrung im Männerfußball verfügt und eine sehr gute Reife-Entwicklung genommen hat. Er übernimmt Verantwortung auf dem Platz, hat eine außergewöhnliche Ballkontrolle, bringt viel Kreativität mit und hat eine mutige Art zu spielen. Gleichzeitig verfügt er über die nötige Griffigkeit gegen den Ball. Darüber hinaus zeichnet ihn seine sehr ehrgeizige und erfolgshungrige Mentalität aus. Genau diese Eigenschaften brauchen wir auf unserem gemeinsamen Weg. Wir sind überzeugt, dass Samuele unserer Mannschaft sportlich wie auch charakterlich sehr guttun wird.“

„Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und auf den nächsten Schritt in meiner Karriere. Die Gespräche waren super, ich habe mich direkt wohl und fast wie zuhause gefühlt. Das war für meine Entscheidung ein wichtiger Faktor. Die Eintracht ist ein riesiger Traditionsverein, und ich kann es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen. Ich bin ein Straßenfußballer, der gerne mit dem Ball zockt und kreative Lösungen sucht. Gleichzeitig bringe ich die nötige Aggressivität gegen den Ball mit und werde immer alles für die Mannschaft auf dem Platz lassen. Genau das können die Fans von mir erwarten“, sagt Samule di Benedetto selbst.