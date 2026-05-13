Ein Meisterschaftsauftritt

– Foto: Sascha Drenth

Sieben Tore, volle Kontrolle und keine Schwächephase: Der Tabellenführer sendet ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen.

Dabei war die Erinnerung an das Hinspiel noch präsent. Vor zwei Wochen hatte sich Evesen beim knappen 4:3 gegen denselben Gegner schwergetan. „Ich hatte ein sehr schwieriges Spiel erwartet“, sagte Buruk. „Diesmal war es allerdings komplett anders.“

Dieses Mal gab es keinen Einbruch, kein Wackeln und keine Zweifel. Beim 7:0-Erfolg des VfR Evesen gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke zeigte der Tabellenführer eine dominante Vorstellung – und überzeugte vor allem mit Konsequenz über die gesamte Spielzeit. Trainer Burak Buruk sprach anschließend von einem „absolut verdienten“ Sieg.

Von Beginn an präsentierte sich Evesen konzentriert und dominant. „Man hat von der ersten bis zur letzten Minute gesehen, dass wir hochkonzentriert waren und das Spiel sehr seriös angegangen sind“, erklärte Buruk. Besonders wichtig sei ihm gewesen, „dass wir endlich einmal beide Halbzeiten komplett konzentriert durchgespielt haben“.

Die Führung fiel nach einer Viertelstunde. Abdülkadir Özden setzte sich über die rechte Seite durch und bereitete stark vor, ehe Cedric Schröder aus rund 20 Metern zur Führung traf (14.). „Cedric Schröder zieht dann mit dem schwächeren Fuß ab und trifft links oben in den Winkel“, beschrieb Buruk die Szene.

Danach spielte nahezu nur noch Evesen. Kurz vor der Pause erhöhte zunächst Shaalan Khairi auf 2:0 (39.), ehe Cedric Schröder mit seinem zweiten Treffer des Tages noch vor dem Seitenwechsel das 3:0 nachlegte (45.+1).

Die deutliche Führung erinnerte an das vorherige Duell beider Teams – diesmal jedoch ohne Bruch nach der Pause. „Diesmal war das überhaupt nicht der Fall“, sagte Buruk. „Im Gegenteil: Wir haben auch in der zweiten Halbzeit weiter nur in eine Richtung gespielt.“

So baute Evesen die Führung konsequent aus. Shaalan Khairi traf zunächst zum 4:0 (54.), ehe der eingewechselte Ismail Kasso nach einem Steckpass von Shaalan Khairi das 5:0 erzielte (64.).

Für den Höhepunkt des Nachmittags sorgte erneut Cedric Schröder. „Cedric Schröder erkennt, dass der Torwart weit vor seinem Tor steht“, sagte Buruk. Der Mittelfeldspieler traf sehenswert aus großer Distanz und vollendete seinen Dreierpack mit dem 6:0 (76.).

Den Schlusspunkt setzte wiederum Shaalan Khairi, der nach einer Hereingabe von Ismail Kasso per Kopf zum 7:0 traf (87.).

Neben den sieben Treffern ließ Evesen weitere Möglichkeiten ungenutzt und traf zweimal die Latte. „Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient“, sagte Buruk. Gerade mit Blick auf das Aufstiegsrennen wertete er die Leistung als wichtiges Signal: „Gerade in dieser Phase der Saison musst du als Mannschaft, die Meister werden will, genau so auftreten.“

Mit dem deutlichen Heimsieg baut der VfR Evesen seine Tabellenführung auf fünf Punkte aus. Drei Spieltage vor Saisonende ist der Aufstieg damit greifbar nah.

VfR Evesen – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 7:0

VfR Evesen: Christian Förster, Samuel Pentke, Gabriel Khalaf (67. Ali Hussain Haji), Nico Stolte (67. Hassan Ghonaim), Philipp Spannuth, Abdülkadir Özden (57. Serhat Merdoglou), Fin Alack, Lennard Heine (57. Ismail Kasso), Cedric Schröder, Shaalan Khairi, Civan Ertem (63. Luan Kelmendi) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel, Leon Thies (77. Klaus-Lorenz Kretschmer), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Dennis Pissor, Moritz Strutz, Marco Thies (65. Nico Langner), Arnold Meins - Trainer: Dennis Pissor

Schiedsrichter: Fynn-Aaron Kuhlgatz

Tore: 1:0 Cedric Schröder (14.), 2:0 Shaalan Khairi (39.), 3:0 Cedric Schröder (45.+1), 4:0 Shaalan Khairi (54.), 5:0 Ismail Kasso (64.), 6:0 Shaalan Khairi (76.), 7:0 Cedric Schröder (87.)