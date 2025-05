Ein Meister ohne Niederlage

Die zweite Mannschaft des FC Palatia Limbach hat sich völlig verdient in der Landesliga Ost durchgesetzt und steigt in die Verbandsliga Nord/Ost auf.

Ausgerechnet beim bislang ärgsten Verfolger SV Kirrberg wurden am vergangenen Sonntag dank eines 1:0 (0:0)-Erfolges die letzten Zweifel am Aufstieg beseitigt. Das Tor des Tages erzielte vor 600 Zuschauern Tom Müller in der 47. Minute. Damit hat die Palatia keine ihrer bislang 27 Begegnungen verloren und bei erst 13 Gegentreffern gerade einmal vier Unentschieden auf dem Konto. Im Kasten standen die beiden Schlussmänner Dominik Meiche (15 Einsätze) sowie Finn Ungerbühler (zwölf Spiele). Trainiert wird das Team von Kevin Schmitt, "Seite an Seite" von Co-Trainer Steffen Koch. Beide hatten die Mannschaft nach der vergangenen Runde von ihren Vorgängern Thomas Weinmann und Maximilian Ehrmantraut übernommen. "Uns war eine völlig intakte Mannschaft hinterlassen worden, so dass wir deren erfolgreiche Arbeit nahtlos fortsetzen konnten", lobt Schmitt. Ein Sonderlob gehe an Kapitän Robin Dohr, dem es während der gesamten Saison Woche für Woche gelungen sei, "unsere Mannschaft als geschlossene Einheit auf den Platz zu führen". Nach dem Sieg in Kirrberg war noch dort vor Ort gefeiert worden, ehe im Limbacher Sportheim die Nacht zum Tage gemacht wurde. So richtig krachen lassen wollen es die Limbacher dann noch einmal bei der gemeinsamen Abschlussfahrt mit der eigenen Saarlandliga-Mannschaft über Pingsten auf Mallorca.

"Es wäre natürlich die absolute Krönung, die Saison ohne eine einzige Niederlage beenden zu können", meint der Meistertrainer. Diesem Vorhaben im Weg stehen noch die drei letzten Rundengegner FC Viktoria St. Ingbert, SV Kirkel und SF Walsheim. In der Verbandsliga streben die Limbacher dann den Klassenverbleib an. Schmitt freue sich sehr auf die neue Spielklasse, in der man Wochenende für Wochenende auf durchweg starke Gegner treffe.