Ein Meister kehrt zurück: Krenar Svirca Comeback bei Inter Türkspor

Krenar Svirca (Inter Türkspor Kiel) versucht, Maurice Knutzen (SVE Comet Kiel) zu stoppen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Kaderplanungen auf dem Kieler Ostufer laufen auf Hochtouren, und der siebte Neuzugang von Inter Türkspor Kiel hat es richtig in sich: Mit Krenar Svirca kehrt ein alter Bekannter und echter Erfolgsgarant zurück an seine alte Wirkungsstätte. Nach einer fußballerischen Pause schnürt der 26-jährige Innenverteidiger zur neuen Saison wieder die Fußballschuhe für den Landesligisten.

Bereits von 2022 bis 2025 trug der Defensivspezialist das Trikot von Inter Türkspor Kiel und prägte dabei eine der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte. Svirca war nicht nur Stammkraft, sondern ein elementarer Eckpfeiler jenes Meisterteams, das in der Saison 2024/25 den Titel in der Landesliga Schleswig einfuhr.

Ruhe, Zweikampfstärke und die Aura eines Leaders

Nachdem der Abwehrrecke zuletzt eine Pause eingelegt hatte, brennt er nun auf seine Rückkehr auf den grünen (Kunst)Rasen. Für Inter Türkspor kommt das Comeback zur absolut richtigen Zeit. Mit seiner spürbaren Ruhe am Ball, einem kompromisslosen Zweikampfverhalten und seinen ausgeprägten Führungsqualitäten bringt Svirca genau die Attribute mit, die der Defensivverbund für die kommenden Aufgaben in der Landesliga benötigt. Ein unschätzbarer Vorteil für den Club: Svirca braucht keinerlei Eingewöhnungszeit. Er kennt das Umfeld, die internen Abläufe und viele der Mitspieler.