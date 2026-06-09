Ein Meister für den Meister: Solingen 03 holt Jan Ecke

Die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 hat den nächsten Zugang für die erste Saison in der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Jan Ecke wechselt vom SV Bergisch Gladbach 09 zum Aufsteiger und bringt neben sportlicher Qualität auch eine besondere Verbindung zur Stadt mit. Der 21 Jahre alte Defensivspieler kommt aus Solingen und passt damit genau in das Profil des Klubs.
Ecke verbrachte seine komplette Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen und erhielt dort über viele Jahre eine hochwertige fußballerische Ausbildung. Der Übergang in den Seniorenbereich verlief allerdings nicht reibungslos. Verletzungen bremsten ihn in seinen ersten Jahren, unter anderem beim 1. FC Düren in der Regionalliga West. Anschließend führte ihn sein Weg zum SV Bergisch Gladbach 09, wo er unter Mike Wunderlich zu einem Aufstiegsaspiranten der Mittelrheinliga wechselte.
Nun zieht es Ecke zurück in seine Heimatstadt. „Ich hatte ab dem ersten Gespräch an ein gutes Gefühl. Das passt einfach, da sich sowohl die sportlichen Ziele als auch die Spielphilosophie mit meinen Vorstellungen gedeckt haben“, erklärte er den Vereinsmedien.
Für den Defensivspieler ist Solingen-Wald 03 mehr als nur der nächste sportliche Schritt. „Ich finde den Verein und das Projekt sehr interessant, zudem freue ich mich auf eine super Mannschaft. Es ist unglaublich, was hier in den letzten Jahren entstanden ist und wie die Bedeutung des Vereins in der Stadt und Region gewachsen ist“, sagte Ecke.
Der Aufstieg in die Oberliga spielt dabei natürlich eine große Rolle. „Durch den Aufstieg blicke ich mit Freude in die nächste Saison, auf die womöglich beste Oberliga, und bin mir sicher, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Da ich selber aus Solingen komme, fühle ich mich dem Verein bereits jetzt schon verbunden und will meinen Teil zum Erfolg beitragen. Ich möchte den Verein und die Stadt bekannter machen und freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärte der 21-Jährige.
Trainer Daniele Varveri sieht in Ecke einen Spieler, der sportlich und menschlich hervorragend in die Mannschaft passt. „Wenn man die Möglichkeit hat, ein junges Talent aus Solingen zu verpflichten, sollte man nicht lange überlegen. Die Verbundenheit zur Stadt und das Thema Identifikation sollte man nicht unterschätzen“, sagte Varveri.
Sportlich bietet Ecke dem Trainerteam mehrere Optionen. Er kann als Rechtsverteidiger eingesetzt werden, ist aber auch im Mittelfeldzentrum eine Alternative. „Jan hat die gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen durchlaufen und ist sowohl auf der Rechtsverteidigerposition wie auch im Mittelfeldzentrum einsetzbar. Er gehört diese Saison mit zu den tragenden Säulen beim SV Bergisch Gladbach und steht mit seiner Mannschaft kurz vor dem Aufstieg von der Mittelrheinliga in die Regionalliga West“, erklärte Varveri.
Auch Sportchef Peter Resvanis hebt besonders den Solinger Bezug hervor. „Ich kann nur sagen, das sind unsere Chancen im Solinger Fußball. Wir spielen Oberliga und haben Stand jetzt immer noch über zehn Spieler aus Solingen im Kader und davon viele in der Startelf“, sagte Resvanis.
Der sportliche Leiter sieht in der Verpflichtung deshalb auch ein Signal für den eingeschlagenen Weg. „Wir sind sehr stolz, dass wir den Jungen für uns gewinnen konnten. Die ersten Gespräche waren sofort positiv. Jan wollte nach Hause und weitere positive Impulse für den Solinger Fußball setzen. Die Ausbildung bei den Junioren spricht für seine Leistungsfähigkeit. Bei Bayer muss man sich erst einmal über ein Jahrzehnt durchsetzen“, erklärte Resvanis.
Für Solingen-Wald 03 ist Ecke damit der nächste Zugang, der das Gesamtbild der bisherigen Kaderplanung bestätigt. Der Aufsteiger holt nicht nur Erfahrung und Qualität, sondern baut zugleich weiter an einer Mannschaft mit starker lokaler Identifikation.
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