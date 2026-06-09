Ein Meister für den Meister: Solingen 03 holt Jan Ecke Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 setzt ihre starke Kaderplanung fort und holt mit Jan Ecke einen Solinger Jungen zurück in die Heimat. Der 21-Jährige wurde im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Jan Ecke. – Foto: Axel Randow

Die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 hat den nächsten Zugang für die erste Saison in der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Jan Ecke wechselt vom SV Bergisch Gladbach 09 zum Aufsteiger und bringt neben sportlicher Qualität auch eine besondere Verbindung zur Stadt mit. Der 21 Jahre alte Defensivspieler kommt aus Solingen und passt damit genau in das Profil des Klubs.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Ecke verbrachte seine komplette Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen und erhielt dort über viele Jahre eine hochwertige fußballerische Ausbildung. Der Übergang in den Seniorenbereich verlief allerdings nicht reibungslos. Verletzungen bremsten ihn in seinen ersten Jahren, unter anderem beim 1. FC Düren in der Regionalliga West. Anschließend führte ihn sein Weg zum SV Bergisch Gladbach 09, wo er unter Mike Wunderlich zu einem Aufstiegsaspiranten der Mittelrheinliga wechselte. Nun zieht es Ecke zurück in seine Heimatstadt. „Ich hatte ab dem ersten Gespräch an ein gutes Gefühl. Das passt einfach, da sich sowohl die sportlichen Ziele als auch die Spielphilosophie mit meinen Vorstellungen gedeckt haben“, erklärte er den Vereinsmedien.

Ecke sieht große Entwicklung bei 03 Für den Defensivspieler ist Solingen-Wald 03 mehr als nur der nächste sportliche Schritt. „Ich finde den Verein und das Projekt sehr interessant, zudem freue ich mich auf eine super Mannschaft. Es ist unglaublich, was hier in den letzten Jahren entstanden ist und wie die Bedeutung des Vereins in der Stadt und Region gewachsen ist“, sagte Ecke. Der Aufstieg in die Oberliga spielt dabei natürlich eine große Rolle. „Durch den Aufstieg blicke ich mit Freude in die nächste Saison, auf die womöglich beste Oberliga, und bin mir sicher, dass wir eine gute Rolle spielen werden. Da ich selber aus Solingen komme, fühle ich mich dem Verein bereits jetzt schon verbunden und will meinen Teil zum Erfolg beitragen. Ich möchte den Verein und die Stadt bekannter machen und freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärte der 21-Jährige.