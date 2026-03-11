 2026-03-11T14:31:18.301Z

»Ein Meilenstein«: Kickers & Eintracht Frankfurt arbeiten zusammen

Kooperationsvertrag für den Jugendbereich tritt am 1. April in Kraft

Die Würzburger Kickers und Eintracht Frankfurt kooperieren ab dem 1. April.
Die Würzburger Kickers und Eintracht Frankfurt kooperieren ab dem 1. April. – Foto: Marcel Eichholz

"Die Würzburger Kickers schlagen ein neues Kapitel in ihrer Nachwuchsarbeit auf und starten ab sofort eine offizielle Kooperation mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt", erklären die Kickers auf ihrer Homepage. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf den Jugendbereich. Durch intensiven Austausch mit der Eintracht und gezielten Fördermaßnahmen soll die Qualität der Ausbildung im "Rothosen-Leistungszentrum" weiter verbessert werden. Die Zusammenarbeit wurde vertraglich fixiert. Ab dem 1. April erweitert der Regionalligist dann offiziell das Kooperationsnetzwerk der Frankfurter.

Kickers-Präsident Michael Grieger ist begeistert über die Zusammenarbeit mit den Frankfurtern: "Die Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt ist ein Meilenstein für unseren Verein. Wir vereinen die regionale Verwurzelung der Kickers mit der Expertise eines international erfolgreichen Bundesligisten. Damit schaffen wir eine Plattform, auf der unsere Talente ab der U8 unter professionellen Bedingungen wachsen können."

Frankfurts NLZ-Leiter Alexander Richter sagt über die neue Partnerschaft mit den Würzburger Kickers: "Mit rund 1,3 Millionen Einwohnern ist Unterfranken sowohl mit Blick auf die Einwohnerzahl als auch auf die geografische Nähe zu Frankfurt ein sehr interessantes Gebiet für uns. Mit den Würzburger Kickers als Aushängeschild dieser Region freuen wir uns über den idealen Partner an unserer Seite, mit dem wir die Talententwicklung nachhaltig stärken wollen."

In den vergangenen Jahren wechselten zwei Dutzend Talente aus dem Würzburger Nachwuchsbereich in DFL-Nachwuchsleistungszentren. Mit Aaron Zehnter schaffte es ein Akteur sogar in die Bundesliga. Der 21-Jährige steht aktuell beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Bekannte Beispiele sind auch die Breunig-Brüder. Louis (Eintracht Braunschweig) und Maximilian (1. FC Magdeburg) sind derzeit in der 2. Liga unterwegs.