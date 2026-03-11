»Ein Meilenstein«: Kickers & Eintracht Frankfurt arbeiten zusammen

Die Würzburger Kickers und Eintracht Frankfurt kooperieren ab dem 1. April. – Foto: Marcel Eichholz

"Die Würzburger Kickers schlagen ein neues Kapitel in ihrer Nachwuchsarbeit auf und starten ab sofort eine offizielle Kooperation mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt", erklären die Kickers auf ihrer Homepage. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf den Jugendbereich. Durch intensiven Austausch mit der Eintracht und gezielten Fördermaßnahmen soll die Qualität der Ausbildung im "Rothosen-Leistungszentrum" weiter verbessert werden. Die Zusammenarbeit wurde vertraglich fixiert. Ab dem 1. April erweitert der Regionalligist dann offiziell das Kooperationsnetzwerk der Frankfurter.

Kickers-Präsident Michael Grieger ist begeistert über die Zusammenarbeit mit den Frankfurtern: "Die Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt ist ein Meilenstein für unseren Verein. Wir vereinen die regionale Verwurzelung der Kickers mit der Expertise eines international erfolgreichen Bundesligisten. Damit schaffen wir eine Plattform, auf der unsere Talente ab der U8 unter professionellen Bedingungen wachsen können."

Frankfurts NLZ-Leiter Alexander Richter sagt über die neue Partnerschaft mit den Würzburger Kickers: "Mit rund 1,3 Millionen Einwohnern ist Unterfranken sowohl mit Blick auf die Einwohnerzahl als auch auf die geografische Nähe zu Frankfurt ein sehr interessantes Gebiet für uns. Mit den Würzburger Kickers als Aushängeschild dieser Region freuen wir uns über den idealen Partner an unserer Seite, mit dem wir die Talententwicklung nachhaltig stärken wollen."



