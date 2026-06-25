Ein Meilenstein für Bosporus Eltville: Verein ist zurück in der A-Liga Aufstieg wurde Vereinslegende Jürgen Müller gewidmet +++ Kader für nächste Saison steht bereits +++ Mannschaft setzt auf zwei Top-Torschützen von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Bosporus Eltville feiert den Aufstieg in die Kreisliga A Rheingau-Taunus. – Foto: SV Bosporus Eltville.

Bosporus Eltville ist nach zwei Saisons in der B-Liga wieder in die A-Liga Rheingau-Taunus aufgestiegen. Das Team hat sich direkt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und setzt auf Verstärkung durch zwei erfolgreiche Torschützen.

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"Wir sind sehr stolz auf den Aufstieg", sagt Burak Ebrem, der sportliche Leiter des SV Bosporus Eltville. "Nachdem wir vor zwei Saisons nur mit Ach und Krach die B-Klasse halten konnten, fühlt sich das jetzt wie ein Meilenstein an", fügt er hinzu. Den jetzigen Erfolg des Teams führt Ebrem hauptsächlich auf die Geschlossenheit in der Mannschaft und im Vorstand zurück. Die Mannschaft sei sowohl auf, als auch neben dem Platz sehr zusammengewachsen. Auch der Rückhalt aus dem Vorstand sei wichtig gewesen.

Aufstieg wurde verstorbener Vereinslegende gewidmet Nachdem mit Jürgen Müller, Anfang 2025, der langjährige Trainer und Mentor des Vereins gestorben war, widmete das Team ihm den Aufstieg. "Er war immer für alle da und hat uns immer unterstützt", erzählt Burak Ebrem. Als Wertschätzung für die Leistung, die er für den Verein erbracht hat, habe der Verein sein Gesicht auf die Aufstiegs-Shirts drucken lassen.

Der Trainer Faruk Diler (links), der Vereinspräsident Kenan Yildrim (Mitte) und der Sportliche Leiter (Burak Ebrem) würdigen Jürgen Müller mit ihren Aufstiegs-Shirts. – Foto: SV Bosporus Eltville