Ein Meilenstein für Bosporus Eltville: Verein ist zurück in der A-Liga

Bosporus Eltville ist nach zwei Saisons in der B-Liga wieder in die A-Liga Rheingau-Taunus aufgestiegen. Das Team hat sich direkt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und setzt auf Verstärkung durch zwei erfolgreiche Torschützen.
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Erfolg dank gutem Zusammenhalt
"Wir sind sehr stolz auf den Aufstieg", sagt Burak Ebrem, der sportliche Leiter des SV Bosporus Eltville. "Nachdem wir vor zwei Saisons nur mit Ach und Krach die B-Klasse halten konnten, fühlt sich das jetzt wie ein Meilenstein an", fügt er hinzu.
Den jetzigen Erfolg des Teams führt Ebrem hauptsächlich auf die Geschlossenheit in der Mannschaft und im Vorstand zurück. Die Mannschaft sei sowohl auf, als auch neben dem Platz sehr zusammengewachsen. Auch der Rückhalt aus dem Vorstand sei wichtig gewesen.
Aufstieg wurde verstorbener Vereinslegende gewidmet
Nachdem mit Jürgen Müller, Anfang 2025, der langjährige Trainer und Mentor des Vereins gestorben war, widmete das Team ihm den Aufstieg. "Er war immer für alle da und hat uns immer unterstützt", erzählt Burak Ebrem. Als Wertschätzung für die Leistung, die er für den Verein erbracht hat, habe der Verein sein Gesicht auf die Aufstiegs-Shirts drucken lassen.
Kaderplanung und Ziele für die neue Saison
Zur neuen Saison hat das Team sich bereits klare Ziele gesetzt. "Wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an", sagt Ebrem. Die Mannschaft sei eine ehrgeizige Truppe und er sei guter Dinge, dass dieses Ziel erreicht wird.
Dafür setzt Bosporus Eltville auf einige Neuzugänge. Mit Andre und Dennis Faist von der SG Walluf, Eyüp Eroglu aus Kiedrich, sowie Bülent Atas aus Winkel konnte der Verein vier neue Spieler begrüßen. Demgegenüber stehen drei Abgänge: Talip Korkmaz, Gökhan Fidan und Ivan Gelo wechseln allesamt zu Germania Rüdesheim.
Zwei Top-Torjäger zur Unterstützung
Mit Dennis Faist und Bülent Atas kommen zwei Torjäger ins Team, auf die Burak Ebrem große Stücke hält. "In der Kreisoberliga Saison 21/22 haben die beiden sich um die Torschützenkönig-Platzierung duelliert", erinnert sich der Sportliche Leiter. Beide schossen in dieser Saison 42 Tore, Faist kam zudem auf acht Assists und Atas auf sechs.
"Das war eine legendäre Saison und wir freuen uns sehr, dass die beiden jetzt für uns spielen", erzählt Ebrem.