"Ein mega geiles Gefühl" - Dinklage schlägt Nordhorn spät

Nach zwei unglücklichen Niederlagen konnte der TV Dinklage im Duell zweier ambitionierter Teams gegen Vorwärts Nordhorn ganz spät den Siegtreffer erzielen und den zweiten Sieg der Saison einfahren. Das Team von Trainer Tobias Langemeyer zog nun punktgleich mit Vorwärts Nordhorn..

Die Partie begann allerdings mit einem Dämpfer für die Gastgeber: Schon in der 15. Minute nutzte Christopher Hölscher eine Unachtsamkeit in der Dinklager Defensive und brachte Nordhorn in Führung. Doch Dinklage reagierte stark, übernahm zunehmend das Kommando und kam nach einer halben Stunde zurück ins Spiel: Rivaldo Mitkov vollendete eine schöne Kombination zum verdienten Ausgleich (28.).

In der Folge entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Dinklage bestimmte das Geschehen, erspielte sich zahlreiche Chancen, scheiterte jedoch mehrfach am starken Nordhorner Keeper oder an der eigenen Präzision im Abschluss. Die Zuschauer mussten sich bis tief in die Nachspielzeit gedulden – dann war der Jubel grenzenlos: Der eingewechselte Fyn Hollmeyer stand goldrichtig und drückte den Ball in der 92. Minute zum 2:1-Siegtreffer über die Linie. "Ein mega geiles Gefühl, dass wir an der Reihe waren, spät zu gewinnen, nach den späten Niederlagen gegen Bevern und Voxtrup." so Langemeyer.

Trainer Langemeyer zeigte sich erleichtert: „Es war ein mega Gefühl, den Bock endlich umzustoßen. Wir haben unseren Weg durchgezogen und wurden dafür belohnt. Jetzt wollen wir den Schwung mit ins Derby nehmen.“

