„Ein Mann für die wichtigen Tore“ – Veicht schießt Polling im Spitzenspiel auf Platz zwei

Im gestrigen Spitzenspiel der Kreisliga 1, auf heimischem Rasen gegen den MTV Berg, zeigte Veicht, dass er nicht zu viel versprochen hatte. In der Nachspielzeit gelang dem Offensivmann mit einer schönen Einzelleistung der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand. Die Pollinger kletterten damit auf Rang zwei, Spitzenreiter SV Münsing ist auch nur drei Punkte entfernt.

Er sei „einfach nur glücklich“, sagte ein strahlender Trainer Jochner nach der Partie. Es bedurfte in der Partie allerdings eines Kurswechsels, um letztlich als Sieger vom Feld zu gehen. In der Anfangsphase hatte Berg, vom Ex-Antdorfer Maximilian Wagner trainiert, mehr vom Spiel. Nach guter Kombination traf Christoph Speth prompt zum 1:0 (8.) für die Gäste. Wenig später musste Pollings Keeper Mathias Schuster gegen den frei vor ihm aufgetauchten John Gerlach retten. Es hätten ihm „die Grundtugenden, die Polling auszeichnen“ gefehlt, kritisierte Coach Jochner.

Nach der von Schiedsrichter Robert Wexenberger gestatteten Trinkpause nach 25 Minuten kam Polling besser zurecht, ohne allerdings zu großen Chancen zu kommen. Der verletzungsbedingte Ausfall von Marcel Mayr (35.) war bitter, aber kein Problem. Ersatz Tobias Niederleitner „hat einen Super-Job gemacht“, so Jochner. Kurz vor der Pause musste Schuster noch einmal einen Reflex gegen Gerlach zeigen (45.). Bei einem 0:2 „wäre es schwierig für uns geworden“.

Polling übernimmt in Durchgang zwei die Kontrolle – Elfmeter bringt den Ausgleich

In der Pause appellierte der Coach an das große Pfund, mit dem der SVP wuchern kann, den Teamgeist. Mit Beginn der zweiten Hälfte hatten die Pollinger mehr Ballbesitz als die Gäste und kamen zu immer mehr Aktionen vor dem Berger Tor. Veicht (67.) und Maximilian Baumgartner (68.) scheiterten jeweils am MTV-Torwart John Vaasen. Speziell Baumgartner tat viel fürs Pollinger Spiel, war von den Gästen oft nur durch ein Foul zu bremsen. Bei der Chance von Julian Jäcker (71.) jubelte ein Teil der Zuschauer schon, doch der Ball hatte das Netz nur von außerhalb zum Schwingen gebracht.

Wenig später wurde Jäcker im Strafraum zu Fall gebracht. Laut Jochner war es „ein klarer Elfmeter“. Sebastian Gößl nutzte die Chance und traf zum Ausgleich. Danach kam Berg wieder stärker auf, Schuster wehrte einen Schuss von Yannick Blum zur Ecke ab (81.). Hin und her ging es, aber ohne allzu große Chancen, da es den Zuspielen oft auch an Präzision mangelte.

Kurz nachdem der Unparteiische eine vierminütige Nachspielzeit verkündet hatte, setzte Veicht zum Antritt an. Mit viel Willen und seiner Schnelligkeit schaffte er den viel umjubelten Siegtreffer – sein elftes Tor in der aktuellen Spielzeit. (ph)