Ein Mann, ein Wort – gelebte Fairness im Amateursport

In Zeiten, in denen im Amateurfußball leider oft über Unsportlichkeiten, mangelnde Kollegialität oder negative Begleiterscheinungen gesprochen wird, möchten wir als VfB Grötzingen eine besonders positive Erfahrung hervorheben, die beispielhaft zeigt, wie Fairplay und Zusammenhalt auf Vereinsebene funktionieren können.
Im Verlauf des Sommers standen wir vor der Herausforderung, ein Punktspiel gegen den SV Langensteinbach II aufgrund einer vereinsinternen Veranstaltung zu verlegen. Unsere Anfrage, das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel auf den Samstag vorzuverlegen, wurde von den Verantwortlichen des SV Langensteinbach ohne Zögern und mit großem Entgegenkommen genehmigt – ein erster Beweis für ein respektvolles Miteinander unter Amateurvereinen.
Kurz vor dem Spiel kam dann eine unerwartete Wendung: Der SV Langensteinbach bat seinerseits um eine kurzfristige Verlegung auf den Donnerstagabend, da eine Krankheitswelle die Mannschaft stark dezimiert hatte. Auch wir sagten zu – in dem Bewusstsein, dass Fairness keine Einbahnstraße ist. Natürlich standen im Raum Überlegungen, ob durch die Verschiebung eventuell Spieler aus der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen könnten. Doch diese Befürchtung wurde von Langensteinbach klar ausgeräumt – mit dem Versprechen, dass dies nicht der Fall sein werde.
Und genau so kam es: Ein Mann, ein Wort.
Der SV Langensteinbach II trat mit seiner eigenen Mannschaft an – fair, ehrlich und sportlich. Diese Haltung verdient höchsten Respekt und zeigt, dass im Amateurfußball Werte wie Verlässlichkeit, Anstand und Kollegialität noch gelebt werden.
Natürlich mag es leicht erscheinen, lobende Worte zu finden, wenn man ein Spiel gewonnen hat – doch dieser Dank und dieses Kompliment stehen völlig unabhängig vom Ergebnis. Entscheidend ist das, was auf menschlicher und sportlicher Ebene zählt: dass Absprachen eingehalten werden und alle Beteiligten mit ihren Mitteln fair kämpfen.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem SV Langensteinbach II und insbesondere Jan Rapp, der mit seiner offenen und ehrlichen Art für diese faire Lösung gesorgt hat.
Wir wünschen dem SV Langensteinbach weiterhin eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison –
(…nur im Rückspiel machen wir natürlich wieder ernst 😉).
VfB 04 Grötzingen