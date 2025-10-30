Ein Mann, ein Wort – gelebte Fairness im Amateursport Verlinkte Inhalte Kreisklasse A2 Grötzingen Langensteinb II

In Zeiten, in denen im Amateurfußball leider oft über Unsportlichkeiten, mangelnde Kollegialität oder negative Begleiterscheinungen gesprochen wird, möchten wir als VfB Grötzingen eine besonders positive Erfahrung hervorheben, die beispielhaft zeigt, wie Fairplay und Zusammenhalt auf Vereinsebene funktionieren können. Im Verlauf des Sommers standen wir vor der Herausforderung, ein Punktspiel gegen den SV Langensteinbach II aufgrund einer vereinsinternen Veranstaltung zu verlegen. Unsere Anfrage, das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel auf den Samstag vorzuverlegen, wurde von den Verantwortlichen des SV Langensteinbach ohne Zögern und mit großem Entgegenkommen genehmigt – ein erster Beweis für ein respektvolles Miteinander unter Amateurvereinen.

Kurz vor dem Spiel kam dann eine unerwartete Wendung: Der SV Langensteinbach bat seinerseits um eine kurzfristige Verlegung auf den Donnerstagabend, da eine Krankheitswelle die Mannschaft stark dezimiert hatte. Auch wir sagten zu – in dem Bewusstsein, dass Fairness keine Einbahnstraße ist. Natürlich standen im Raum Überlegungen, ob durch die Verschiebung eventuell Spieler aus der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen könnten. Doch diese Befürchtung wurde von Langensteinbach klar ausgeräumt – mit dem Versprechen, dass dies nicht der Fall sein werde. Und genau so kam es: Ein Mann, ein Wort.