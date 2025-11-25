– Foto: VfL Herzlake

Ein Mann, ein Verein: VfL Herzlake sagt Danke, Eddy!

Hier trudeln die FuPa-Infos ein wie Flanken in der Kreisliga: wild, unberechenbar, aber am Ende landet doch alles genau in der Reihenfolge im Netz, wie’s reingedroschen wurde. Ein Mann, ein Verein: VfL Herzlake sagt Danke, Eddy!

Erfreuliche Nachrichten: Der BVC setzt weiter auf Kontinuität!

Starke Partner: Sporthilfe Emsland und NLZ Emsland

SV Meppen vs. Altona

Ein Mann, ein Verein: VfL Herzlake sagt Danke, Eddy!

– Foto: VfL Herzlake

Wie der VfL Herzlake auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, fand am Freitag, den 21. November 2025, im Hasetalstadion eine besondere Ehrung statt. In der Halbzeitpause des Heimspiels gegen den SV Lengerich-Handrup würdigte der Verein Edmund „Eddy“ Eickmann für sein jahrzehntelanges Engagement. Vorstandssprecher Mario Gerdes dankte Eddy im Namen des gesamten VfL für seine unermüdliche Arbeit, die den Verein über viele Jahre geprägt hat. Eddy Eickmann ist dem VfL Herzlake seit mehr als 40 Jahren als Mitglied eng verbunden. Besonders in den vergangenen 30 Jahren hat er das Bild des Hasetalstadions maßgeblich mitgestaltet: Als verantwortlicher Platzwart sorgte er zuverlässig für das Abkreiden der Rasenplätze, eine Aufgabe, die er einst von seinem Vater übernahm. Auch seine Frau und Kinder haben sich in der Vergangenheit in vielfältiger Weise eingebracht und so die tiefe Verbundenheit der Familie Eickmann zum Verein sichtbar gemacht.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Eddy diese wichtige Aufgabe zu Beginn der aktuellen Saison niederlegen. Doch ein Abschied vom Verein ist das nicht: Als direkter Nachbar behält er weiterhin einen Schlüssel zum Sportgelände und damit die Möglichkeit, auch künftig seine gewohnten Kontrollgänge durch die Anlage des Hasetalstadions zu machen. Zum Abschluss sprach Mario Gerdes ein großes Dankeschön aus und wünschte Eddy für die Zukunft alles erdenklich Gute – vor allem aber Gesundheit und Wohlbefinden. ____________________ Erfreuliche Nachrichten: Der BVC setzt weiter auf Kontinuität!

– Foto: BV Clusorth-Bramhar

Der BVC kann gleich mehrere positive Entwicklungen für die Saison 2026/27 verkünden: *Co-Trainer Thomas Langguth* bleibt dem Verein erhalten! Thomas, der in dieser Saison erstmals die Rolle des Co-Trainers übernommen hat, entwickelt sich von Woche zu Woche weiter und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Trainerteams. 🗣️ Coach Marius Frerich über seinen Trainerkollegen: „Thomas übt den Posten als Co-Trainer zum ersten Mal aus und findet sich von Tag zu Tag besser in die Rolle ein. Ich freue mich sehr, dass auch er im nächsten Jahr weitermacht. Das funktioniert super.“ Doch damit nicht genug: Auch der *komplette Mannschaftsrat* bleibt an Bord! Damit schafft der BVC wichtige Stabilität für die zukünftige Planung und setzt auf klare Strukturen im Team. Der Mannschaftsrat besteht aus: *Tobias Griep, Dustin Kortholt, Paul Tholen und Bernd Eixler* – allesamt Spieler, die sportlich zu wichtigen Säulen unserer Mannschaft geworden sind. Besonders wertvoll ist ihre Führungsstärke: jeder von ihnen ist bereit voranzugehen, auf und neben dem Platz. 🗣️ Coach Marius über den Mannschaftsrat: „Sehr schön, dass alle Jungs dabei bleiben. Ich weiß, dass ich mich komplett auf sie verlassen kann. Sie gehen auf und neben dem Platz voran und bilden ein starkes Team, das der Mannschaft Halt und Struktur gibt.“ Der BVC setzt damit weiterhin ein klares Zeichen. (Pressemitteilung BV Clusorth-Bramhar) ______________________ Starke Partner: Sporthilfe Emsland und NLZ Emsland machen ihre Verbundenheit sichtbar

– Foto: KSB-Emsland

Die langjährige Partnerschaft zwischen der Sporthilfe Emsland und dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Emsland erhält einen neuen, weithin sichtbaren Ausdruck: Ab sofort präsentieren die Trainerteams des NLZ das Logo der Sporthilfe auf ihrer neuen Ausgehkleidung. Damit tragen sie die enge Verbindung der beiden Institutionen nun auch nach außen, deutschlandweit und mit klarer Botschaft. „Dass wir nun auf der Ausgehkleidung präsent sind, unterstreicht unsere enge Zusammenarbeit und unser Engagement für den Sport im Emsland“, betont Günter Klene, Geschäftsführer der Sporthilfe Emsland. Auch SV-Meppen-Geschäftsführer Florian Egbers weiß die Unterstützung zu schätzen: „Die Hilfe der Sporthilfe Emsland ist für unser Leistungsniveau enorm wertvoll.“ Mit über 250.000 Euro jährlich fördert die Sporthilfe Emsland Talente, Trainerinnen und Trainer, Vereine sowie vielfältige regionale Sportprojekte. Diese Investitionen setzen ein deutliches Zeichen für die Zukunft des Sports in der Region. Gemeinsam möchten Sporthilfe und NLZ Emsland die Sportlerinnen und Sportler von morgen stärken, ein starkes Bündnis für die Entwicklung des Nachwuchssports im Emsland. (Pressemitteilung) ____________________ Meppen zerlegt Altona

1912 - Der SV Meppen Fan-Podcast war der Fotograf – Foto: #AusLiebeZumFußball