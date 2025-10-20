🗣: Ein Makel beim Spitzenreiter – Ingolstadt im Elferpech gegen ASV

Gerolfing unterliegt spielstarken Walpertskirchnern, die nur über 85 Minuten vollends überzeugen. Nord München-Lerchenau schlägt Freising, aus Zeussels Sicht, verdient. München 54 hält gegen Moosinning lange mit, muss am Ende aber eine bittere Pleite hinnehmen. Christoph Ball lobt im Anschluss die Unterlegenen und den Einsatz seiner Truppe. Die SpVgg Altenerding kann mit dem Remis in Rohrbach gut leben. Die ersten Stimmen zum 14. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Das Gegentor fällt nach einem aus meiner Sicht fragwürdigen Elfmeter. Unser Torwart pariert zunächst stark, beim Nachschuss ist der Ball dann drin. In der zweiten Halbzeit haben wir weiter Druck gemacht und selbst einen Elfer zugesprochen bekommen, den wir leider nicht verwandeln. Am Ende steht ein 1:0 für Dachau – ein Punkt wäre definitiv verdient gewesen. Aber so ist Fußball: Das Glück muss man sich erarbeiten.«

Atilla Demir, Trainer des FC Fatih Spor Ingolstadt: »Wir haben heute da angeknüpft, wo wir im letzten Spiel in der zweiten Halbzeit aufgehört haben. Die Mannschaft stand kompakt, hat den Gegner zu Fehlern im Spielaufbau gezwungen und sich durch schnelle Angriffe Chancen erspielt – im letzten Drittel aber nicht konsequent genug. So blieb es insgesamt ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Möglichkeiten. Die Platzverhältnisse ließen einen guten Spielfluss nicht wirklich zu, trotzdem haben wir den Kampf angenommen und solide gespielt.

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir kamen heute gar nicht ins Spiel. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen und waren des Öfteren den berühmten Schritt zu spät oder zu langsam als der Gegner. Das war nicht unser Tag. Am Schluss kommen wir noch ran, da wir uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben haben, aber ein Unentschieden wäre an diesem Tag nicht gerecht gewesen. Das war eine verdiente Niederlage.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Wir sind heute super gestartet. Tolle erste Halbzeit und eine verdiente Führung. Das 2:1 war ein Geschenk. Insgesamt hatten wir eigentlich immer die Kontrolle über das Spiel. Umso ärgerlicher war der Spannungsabfall nach 85 Minuten. Beinahe hätten wir uns noch selbst um den verdienten Lohn gebracht. Kompliment auch an Gerolfing, die trotz Unterzahl nie aufgegeben haben.«

Moosinning macht wichtigen Schritt – München 54 ärgert sich nach bitterer Pleite

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: »Das war ein, durch den späten Siegtreffer, extrem glücklicher Sieg. Aufgrund der ersten Halbzeit und zwei Pfostentreffern in Halbzeit zwei geht er aber, denke ich, schon in Ordnung. Den Ausgleich haben wir gegen stärker werdende Münchner in der zweiten Hälfte durch viel zu viele Nachlässigkeiten, schlechte Chancenverwertung und individuelle Fehler heraufbeschworen. Trotzdem Respekt an die Burschen, wie sie in Unterzahl dagegengehalten haben und so den Sieg erzwungen haben. Ein gutes Zeichen und ein massiv wichtiger Schritt in unserer Entwicklung. München war, wie wenige in der Liga, eine Mannschaft, die spielerisch punkten wollte, was ihnen mitunter zum Verhängnis wurde. Im Endeffekt interessiert es im Nachgang keinen, außer mir, wie der Sieg zustande kam! München, alles Gute für die Zukunft, ein absolut fairer Gegner.«

Mohammed Asad, Sportdirektor von München 54: »Heute hat sicherlich nicht der Bessere gewonnen. Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen, mussten dann aber durch zwei individuelle Fehler noch vor der Halbzeit den Rückstand zum 1:2 hinnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett übernommen. Nach einer Notbremse an unserem Stürmer, der alleine auf den Torwart zulief, hat der Gegner eine Rote Karte bekommen. Den anschließenden Freistoß konnten wir sehenswert zum 2:2 verwandeln. Fünf Minuten vor Schluss hatten wir eine hundertprozentige Torchance, die wir leider nicht genutzt haben. Wie es im Fußball manchmal läuft, hat unser Torwart in der 98. Minute noch einen gefährlichen Freistoß gehalten, im anschließenden Gerangel gab es jedoch ein Foul im Sechzehner und den Elfmeter gegen uns, der verwandelt wurde. Warum es acht Minuten Nachspielzeit gab, ist mir ein Rätsel. Trotzdem Glückwunsch an Moosinning.«