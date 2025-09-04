– Foto: Timon Wolters

Ein Lupfer, ein Traumtor, ein Freistoß - Kreispokal kann alles Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland Leng-Hand Haren

Der SV Lengerich-Handrup feierte am Mittwoch einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen den TuS Haren. Vor 2.975 Liveticker-Aufrufen entwickelte sich ein kampfbetontes Duell, das vor allem nach dem Seitenwechsel klare Konturen zugunsten der Gastgeber annahm. Den Liveticker führte Timon Wolters. Bereits nach drei Minuten stellte Thomas Fehren die Weichen, als er freistehend den Harener Keeper per Lupfer überwand (1:0). Haren zeigte sich zunächst unbeeindruckt und kam in der 28. Minute durch ein echtes Traumtor von Helder Cutala zum Ausgleich. Der Offensivmann dribbelte gleich mehrere Gegenspieler samt Torhüter aus und schob zum 1:1 ein. Bis zur Pause blieb die Partie ausgeglichen, Chancen waren auf beiden Seiten allerdings Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel kam Lengerich druckvoller aus der Kabine. Simon Schäfer traf in der 52. Minute nach Vorarbeit von Fehren sehenswert ins lange Eck zur 2:1-Führung. Haren konnte seine wenigen Möglichkeiten nicht nutzen, zweimal hatte Nico Kiepe den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Pfosten (74.) und am glänzend reagierenden Krannich (84.). Besser machte es erneut Fehren: Nach 70 Minuten setzte er sich gegen Abwehr und Torwart durch und erhöhte auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Justus Stoll mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 19 Metern für den 4:1-Endstand (90.+1).