Ein Lokalderby, das es 19 Jahre nicht mehr gab

Sechs Kilometer Luftlinie trennen die Sportplätze des TSV Pettenreuth-Hauzendorf und des TSV Bernhardswald im nordöstlichen Landkreis Regensburg voneinander. Untereinander kennt man sich bestens. Mehr noch: Die Vereine arbeiten eng zusammen; in der Jugend, bei den Altherren und den zweiten Mannschaften gibt es Spielgemeinschaften. Und doch gab es das große Gemeindederby der beiden „Ersten“ lange nicht im Ligabetrieb. Eine ganze Ewigkeit. 19 Jahre um genau zu sein.
An diesem Samstag (Anstoß 16 Uhr) ist es wieder soweit. Am letzten Hinrunden-Spieltag der A-Klasse 3 kreuzen die Nachbarn in Pettenreuth die Klingen. Gastgeberverein und Trainer blicken drauf.
Weit muss man zurückblättern, um das letzte Punktspiel der Vorwald-Klubs ausfindig zu machen. Am 14. Mai 2006 gewann Bernhardswald auswärts mit 4:0, stieg in die Kreisklasse auf. Seitdem spalteten sich die Wege. Während die einen (Bernhardswald) jahrelang in der Kreisliga spielten, kamen die anderen (Pettenreuth) nie über die A-Klasse hinaus. Durch den Aufstieg Pettenreuths im letzten Jahr sowie den unerwarteten Abstieg Bernhardswalds in diesem Jahr, sind beide Teams in der Saison 2025/26 plötzlich Konkurrenten in derselben Spielklasse.
„Es hat sich in den 19 Jahren seit dem letzten Derby viel getan. Wir Pettenreuther waren zwischenzeitlich kurz davor, unsere Fußballabteilung auflösen zu müssen“, erinnert sich Steve Teichert aus der Vorstandschaft. Umso erstaunlicher ist die Entwicklung, die der kleine Dorfverein gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. „Aufgrund der guten Jugendarbeit stehen wir jetzt wahrscheinlich qualitativ und in der Breite da wie schon Jahrzehnte nicht mehr.“ Auch sportlich birgt das Spiel am Samstag jede Menge Brisanz. Die Hausherren sind aktuell Tabellendritter, der Gegner mit drei Punkten Vorsprung Zweiter. Ein Spitzenspiel also. „Da Bernhardswald abgestiegen ist und wieder in die Kreisklasse will, und unsere jungen Spieler Pettenreuth das erste Mal in die Kreisklasse schießen wollen, hat das Spiel auf so vielen Ebenen einen ganz besonderen Reiz“, arbeitet Teichert heraus.
Pettenreuths Trainer Manuel Reinstein schiebt die Favoritenrolle gern dem Gegner zu: „Bernhardswald wäre ohne die Verletztenmisere letzte Saison nicht abgestiegen.“ Reinsteins junge Mannschaft gewann bisher sieben und verlor drei Spiele. „Bei allen Niederlagen sind die Gegentore durch individuelle Fehler entstanden. Die restlichen Spiele haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen“, findet der 28-Jährige, der sich sehr aufs Derby freut: „Für uns als kleiner Verein ist das was Besonderes. Ich durfte einige Spieler von Bernhardswald schon trainieren und freue mich immer, wenn sie ein gutes Spiel machen. Am Samstag sehe ich das aber anders“, lächelt Reinstein. „Wir wollen dagegenhalten, eklig sein und unsere Stärken ausspielen. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir versuchen, das Derby zu gewinnen. Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer. Dann gibt es nämlich schon einen Sieger und der heißt Amateurfußball.“
Thomas Kern coacht seit diesem Sommer den TSV Bernhardswald. Der direkte Wiederaufstieg in die Kreisklasse ist das klare Ziel. „Die Jungs ziehen gut mit und haben das neue Spielsystem langsam aber sicher verinnerlicht. Die Mannschaft macht es einem aber auch nicht schwer. Wir schießen im Schnitt jedes Spiel vier Tore, da wir offensiv auftreten und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken wollen. Überwiegend klappt das auch. Einzig die Niederlage gegen Ramspau am ersten Spieltag war vermeidbar und ärgert mich noch immer ein wenig. Ansonsten bin ich sehr glücklich in Bernhardswald, was auch an dem vertrauensvollen Verhältnis zur Abteilungsführung liegt“, kann Kern bislang nur Positives berichten. Auf das Derby gegen den „kleinen“ Nachbarn blickt er so: „Das Spiel gegen Pettenreuth ist für uns natürlich was Besonderes, die die Jungs reden tatsächlich schon seit Wochen über dieses Spiel. Es wird auswärts in Pettenreuth mit ihren Zuschauern sicherlich nicht einfach. Wir wissen um ihre starke Offensive. Nichtsdestotrotz werden wir nach Pettenreuth fahren mit dem Ziel, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. So selbstbewusst sind wir dann schon!“
Beim Gastgeberverein rechnet man mit rund 300 Zuschauern. Auch Bürgermeister Florian Obermeier hat sich angekündigt. Er schaue von abseits zu und versuche, nicht zur falschen Zeit einen Zuckerer zu machen, schmunzelte er im Vorfeld. Und Pettenreuths Vorsitzender Steve Teichert zieht abschließend noch einen schönen Vergleich heran: „Das Spiel ist wie Hertha BSC gegen Union Berlin: Der eigentliche Big City Club gegen den vermeidlichen Underdog.“