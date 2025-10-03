Ein Lokalderby, das es 19 Jahre nicht mehr gab

Weit muss man zurückblättern, um das letzte Punktspiel der Vorwald-Klubs ausfindig zu machen. Am 14. Mai 2006 gewann Bernhardswald auswärts mit 4:0, stieg in die Kreisklasse auf. Seitdem spalteten sich die Wege. Während die einen (Bernhardswald) jahrelang in der Kreisliga spielten, kamen die anderen (Pettenreuth) nie über die A-Klasse hinaus. Durch den Aufstieg Pettenreuths im letzten Jahr sowie den unerwarteten Abstieg Bernhardswalds in diesem Jahr, sind beide Teams in der Saison 2025/26 plötzlich Konkurrenten in derselben Spielklasse.



„Es hat sich in den 19 Jahren seit dem letzten Derby viel getan. Wir Pettenreuther waren zwischenzeitlich kurz davor, unsere Fußballabteilung auflösen zu müssen“, erinnert sich Steve Teichert aus der Vorstandschaft. Umso erstaunlicher ist die Entwicklung, die der kleine Dorfverein gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. „Aufgrund der guten Jugendarbeit stehen wir jetzt wahrscheinlich qualitativ und in der Breite da wie schon Jahrzehnte nicht mehr.“ Auch sportlich birgt das Spiel am Samstag jede Menge Brisanz. Die Hausherren sind aktuell Tabellendritter, der Gegner mit drei Punkten Vorsprung Zweiter. Ein Spitzenspiel also. „Da Bernhardswald abgestiegen ist und wieder in die Kreisklasse will, und unsere jungen Spieler Pettenreuth das erste Mal in die Kreisklasse schießen wollen, hat das Spiel auf so vielen Ebenen einen ganz besonderen Reiz“, arbeitet Teichert heraus.



Pettenreuths Trainer Manuel Reinstein schiebt die Favoritenrolle gern dem Gegner zu: „Bernhardswald wäre ohne die Verletztenmisere letzte Saison nicht abgestiegen.“ Reinsteins junge Mannschaft gewann bisher sieben und verlor drei Spiele. „Bei allen Niederlagen sind die Gegentore durch individuelle Fehler entstanden. Die restlichen Spiele haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen“, findet der 28-Jährige, der sich sehr aufs Derby freut: „Für uns als kleiner Verein ist das was Besonderes. Ich durfte einige Spieler von Bernhardswald schon trainieren und freue mich immer, wenn sie ein gutes Spiel machen. Am Samstag sehe ich das aber anders“, lächelt Reinstein. „Wir wollen dagegenhalten, eklig sein und unsere Stärken ausspielen. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir versuchen, das Derby zu gewinnen. Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer. Dann gibt es nämlich schon einen Sieger und der heißt Amateurfußball.“





Manuel Reinstein: »Dann hieße der Sieger Amateurfußball«