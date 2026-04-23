„Ein logischer Schritt“: Germania verlängert mit Trainer

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder treibt seine Kader- und Personalplanung weiter voran. Nach mehreren Vertragsverlängerungen bindet der Oberligist nun auch Cheftrainer Boris Besovic langfristig – ein Signal im Rennen um den Aufstieg.
Mit der vorzeitigen Verlängerung von Cheftrainer Boris Besovic bis 2027 setzt Germania Egestorf-Langreder ein klares Zeichen. Der Verein baut damit auf Stabilität in einer Phase, in der sportlich noch alle Optionen offen sind.
Sportlicher Leiter Sascha Derr bezeichnete die Entscheidung als „einen logischen Schritt“. Seit dem Amtsantritt Besovics im März 2025 habe sich die Mannschaft deutlich weiterentwickelt. „Wir teilen die gleiche fußballerische Philosophie, sprechen eine klare Sprache und haben gemeinsam einen nachhaltigen Weg eingeschlagen“, so Derr.
Der eingeschlagene Weg zeigt Wirkung. Unter Besovic gelang es Germania, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen und im oberen Drittel der Oberliga zu etablieren. Mit einem veränderten spielerischen Ansatz hat sich das Team stabilisiert und gehört inzwischen zu den ernsthaften Aufstiegskandidaten.
Auch Besovic selbst sieht die Zusammenarbeit als langfristig angelegt. „Ich bin sehr froh und stolz, dass mir der Verein weiterhin das Vertrauen ausspricht. Ich bin überzeugt von unserem Weg“, erklärte der Trainer.
Sein Fokus bleibt auf der sportlichen Weiterentwicklung gerichtet: „Ich möchte, dass sich die Mannschaft weiterhin stabilisiert und weiterentwickelt.“
Aktuell belegt Germania den dritten Tabellenplatz hinter dem SV Atlas Delmenhorst und dem Heeslinger SC. Der Rückstand ist überschaubar, die Chancen auf den direkten Aufstieg in die Regionalliga Nord bestehen weiterhin.
Mit der frühzeitigen Verlängerung des Trainers schafft der Verein nun Planungssicherheit – und unterstreicht zugleich seine Ambitionen für die entscheidende Phase der Saison.