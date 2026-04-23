„Ein logischer Schritt“: Germania verlängert mit Trainer Egestorf-Langreder setzt im Aufstiegskampf auf Kontinuität – sportliche Entwicklung unterstreicht Entscheidung von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder treibt seine Kader- und Personalplanung weiter voran. Nach mehreren Vertragsverlängerungen bindet der Oberligist nun auch Cheftrainer Boris Besovic langfristig – ein Signal im Rennen um den Aufstieg.

Mit der vorzeitigen Verlängerung von Cheftrainer Boris Besovic bis 2027 setzt Germania Egestorf-Langreder ein klares Zeichen. Der Verein baut damit auf Stabilität in einer Phase, in der sportlich noch alle Optionen offen sind. Sportlicher Leiter Sascha Derr bezeichnete die Entscheidung als „einen logischen Schritt“. Seit dem Amtsantritt Besovics im März 2025 habe sich die Mannschaft deutlich weiterentwickelt. „Wir teilen die gleiche fußballerische Philosophie, sprechen eine klare Sprache und haben gemeinsam einen nachhaltigen Weg eingeschlagen“, so Derr.

Der eingeschlagene Weg zeigt Wirkung. Unter Besovic gelang es Germania, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen und im oberen Drittel der Oberliga zu etablieren. Mit einem veränderten spielerischen Ansatz hat sich das Team stabilisiert und gehört inzwischen zu den ernsthaften Aufstiegskandidaten. Trainer bekennt sich klar zum Verein Auch Besovic selbst sieht die Zusammenarbeit als langfristig angelegt. „Ich bin sehr froh und stolz, dass mir der Verein weiterhin das Vertrauen ausspricht. Ich bin überzeugt von unserem Weg“, erklärte der Trainer.