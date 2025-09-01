Ein Löwe für die Löwen – 1860 München holt Rittmüller von Eintracht Braunschweig

1860 München hat sich kurz vor Transferschluss noch einmal verstärkt. Marvin Rittmüller wechselt von Eintracht Braunschweig an die Isar.

Update vom 1. September, 16 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Marvin Rittmüller hat bei 1860 München unterschrieben. Der Außenverteidiger wechselt von Eintracht Braunschweig nach Giesing. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV 1860 München“, wird der 26-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Die Löwen sind ein Traditionsverein mit großartigen Fans – ich kann es kaum erwarten, im Grünwalder Stadion aufzulaufen und alles für den Verein zu geben.“

Rittmüller sei ein Mentalitätsspieler, der den Kader der Blauen ideal ergänzen wird, glaubt Geschäftsführer Christian Werner: „Er ist schnell, fleißig und passt mit der Art und Weise, wie er sich sowohl auf als auch neben dem Platz benimmt, ideal in unsere Mannschaft.“

Erstmeldung vom 1. September, 11:43 Uhr

München – Die ganz große Hektik wird am heutigen Montag an der Grünwalder Straße 114 voraussichtlich nicht mehr ausbrechen. Das Grundgerüst des Kaders von 1860 München steht seit Wochen. Dass sich die Löwen noch einmal verstärken könnten, hat Geschäftsführer Christian Werner allerdings in den letzten Tagen nicht ausgeschlossen und offen gelassen.

Marvin Rittmüller vor Wechsel von Eintracht Braunschweig zu 1860 München

Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet, könnte Marvin Rittmüller noch an die Isar wechseln. Das deckt sich mit den Informationen von Münchner Merkur und tz. Der Rechtsverteidiger kam in der laufenden Saison bislang nur auf wenige Sekunden bei Eintracht Braunschweig. Am ersten Spieltag beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg durfte er in der Schlussphase noch für einige Augenblicke auf den Rasen.

Rittmüller, in Erfurt geboren und bei Rot-Weiß ausgebildet, verließ 2016 seine Heimat und wechselte in den Nachwuchsbereich des 1. FC Köln. Nach vier Jahren in der Domstadt zog der ehemalige U18-Nationalspieler des DFB weiter und heuerte beim 1. FC Heidenheim an. Seit 2023 steht der 26-Jährige bei den Braunschweiger Löwen unter Vertrag.

Marvin Rittmüller wäre nach Manuel Pfeifer wertvollster Spieler im Kader von 1860 München

Der Thüringer käme mit der Erfahrung von 85 Spielen in der 2. Bundesliga und könnte Druck auf Tim Danhof (bisheriger Notendurchschnitt 4,0) ausüben. Sein Vertrag bei den Niedersachsen ist noch ein Jahr gültig. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 750.000 Euro. Damit wäre er nach Manuel Pfeifer (800.000 Euro) zweitwertvollster Spieler im Kader von Patrick Glöckner.

Auch auf der Abgabeseite könnte noch etwas passieren. Nach dem Abgang von Soichiro Kozuki zu Viktoria Köln in der vergangenen Woche könnten weitere Spieler noch transferiert werden. Justin Steinkötter, vor der Saison vom TSV Steinbach nach Giesing gewechselt, gilt als Kandidat für eine Leihe.