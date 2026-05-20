Ein Lösung mit echter "Lachen/Altendorf-DNA"

Der interregionale Zweitligist Lachen/Altendorf steigt mit einem gleichberechtigten Trainer-Duo in die kommende Meisterschaft.
Nach der Trennung von Philipp Egli von Ende April hat der FC Lachen/Altendorf die Weichen für die kommende Saison gestellt. Ab Sommer übernehmen Diamant Kukeli und Luca Mattia die Führung des Interregio-Teams als gleichberechtigtes Duo, unterstützt von Zek Gjocaj als Assistenztrainer.
Kukeli, der seit einiger Zeit beim derzeitigen Tabellensechsten der Gruppe 3 als Interimstrainer tätig ist, kennt das Team bestens. Er war in der Saison 2024/25 Assistenztrainer der 1. Mannschaft und führte zuvor die 2. Mannschaft des FCLA in der 3. Liga. Erfahrung als Cheftrainer sammelte er zudem in Uznach und Buttikon.
Sein neuer Co-Trainer, Luca Mattia, ist eine echte Identifikationsfigur des Vereins. Nach einer Ära im Fanionteam des FCLA und einem kurzen Engagement bei der 2. Mannschaft sammelte er Erfahrungen im Nachwuchsbereich des FC Rapperswil-Jona.
Nun tritt der 39-Jährige erstmals als Haupttrainer einer ersten Mannschaft in Erscheinung. Für Aufsehen sorgte vor einigen Wochen der gleichklassige FC Linth 04, der Mattias Verpflichtung als Co-Trainer voreilig verkündet hatte.
Das Trio komplettiert Assistent Zek Gjocaj, der ebenso über viele Jahre als Spieler eine wichtige Rolle bei den Schwyzern einnahm.
Der Verein betont, dass er mit diesem Trainertrio "echte FCLA-DNA" an Bord habe und ist überzeugt, damit die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft gelegt zu haben.
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