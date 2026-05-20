Ein Lösung mit echter "Lachen/Altendorf-DNA" Interregio-Klub stellt Weichen für Zukunft von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: regional - fussball.ch

Der interregionale Zweitligist Lachen/Altendorf steigt mit einem gleichberechtigten Trainer-Duo in die kommende Meisterschaft.

Nach der Trennung von Philipp Egli von Ende April hat der FC Lachen/Altendorf die Weichen für die kommende Saison gestellt. Ab Sommer übernehmen Diamant Kukeli und Luca Mattia die Führung des Interregio-Teams als gleichberechtigtes Duo, unterstützt von Zek Gjocaj als Assistenztrainer. Kukeli, der seit einiger Zeit beim derzeitigen Tabellensechsten der Gruppe 3 als Interimstrainer tätig ist, kennt das Team bestens. Er war in der Saison 2024/25 Assistenztrainer der 1. Mannschaft und führte zuvor die 2. Mannschaft des FCLA in der 3. Liga. Erfahrung als Cheftrainer sammelte er zudem in Uznach und Buttikon.