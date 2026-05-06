Ein Lied für die 3. Liga: Andrea Bergs Geschenk an Großaspach

Fotos: Imgao

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga erhält die SG Sonnenhof Großaspach eine besondere Würdigung. Andrea Berg feiert den Erfolg ihres Heimatvereins mit einer speziell produzierten Version ihres Hits „Ja ich will“, deren Einnahmen der Nachwuchsförderung zugutekommen.

Die Spielzeit 2025/2026 markiert einen historischen Meilenstein in der Geschichte des Fußballs in Aspach. Dem Verein gelang der unmittelbare Aufstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg bis in die dritthöchste deutsche Spielklasse. Diese sportliche Leistung, die einem direkten Durchmarsch gleicht, festigt den Status des Klubs in der nationalen Fußballhistorie und sorgt für eine Welle der Begeisterung in der Region.

Ein musikalisches Denkmal aus der Nachbarschaft

Die Künstlerin Andrea Berg, die die Partien des Klubs regelmäßig vor Ort in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena miterlebt, würdigt diesen Erfolg nun mit einer besonderen Geste. In Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten Felix Gauder entstand eine angepasste Fassung ihres Titels „Ja ich will“. Das Werk ist als leidenschaftliches Geschenk für das Team und die Anhängerschaft konzipiert, um die tiefe Verbundenheit zur sportlichen Heimat auszudrücken.

Die neue Identität des Stadion-Hits

Thematisch wurde das Lied gezielt für das Stadionerlebnis umgestaltet. Die inhaltlichen Anpassungen greifen die Vorfreude auf die kommenden Reisen durch die gesamte Bundesrepublik auf und beschwören die Erinnerungen an frühere Zeiten in der 3. Liga herauf. Ziel der sogenannten „Dorfklub Version“ ist es, sowohl in der Kabine als auch auf den Rängen für eine festliche Stimmung zu sorgen und den Stolz über den Aufstieg musikalisch zu untermalen.

Erlöse für die sportliche Zukunft

Die Veröffentlichung des Stücks, die am 8. Mai auf digitalen Portalen sowie in physischer Form erfolgt, dient zudem einem gemeinnützigen Zweck. Über ihr eigenes Label stellt die Sängerin die Einnahmen zur Verfügung, um die Ausbildung junger Talente im Verein sowie verschiedene Initiativen der Anhängerschaft zu unterstützen. Damit wird der aktuelle Erfolg unmittelbar in die Förderung künftiger Generationen investiert.