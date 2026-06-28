Ein Leuchtturm für Wismar: Regionalliga-Erfahrung für den FC Anker

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Vor der neuen Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd treibt der FC Anker Wismar seine Personalplanungen voran. Neben der Verpflichtung des regionalligaerfahrenen Innenverteidigers Marcel Kohn setzt der Verein durch die Vertragsverlängerungen von Lukas Schmitt und Max Hauer auf Kontinuität und die gezielte Weiterentwicklung junger, ehrgeiziger Talente.

Der FC Anker Wismar hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert und damit einen bedeutenden Transfer für die Verteidigung getätigt. Mit Marcel Kohn wechselt ein routinierter Innenverteidiger zum Verein. Der 31-jährige Abwehrspieler ist 1,90 Meter groß und kommt vom Oberligisten Germania Halberstadt. Er soll der Defensive des FC Anker mit seiner körperlichen Präsenz zukünftig erhebliche Qualität und Stabilität verleihen.

Die bisherige sportliche Laufbahn des Neuzugangs ist von einer beachtlichen Erfahrung im höherklassigen Fußball geprägt. Kohn blickt auf insgesamt 160 Einsätze in der Regionalliga sowie 132 Partien in der Oberliga zurück. In seiner Karriere stand er bereits für zahlreiche Vereine auf dem Platz, darunter Germania Halberstadt, USI Lupo-Martini Wolfsburg, die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock, den TSV Havelse, VfV Borussia 06 Hildesheim und die Reserve von Holstein Kiel. Zudem lief er in seiner Jugend für die U17 und U19 von RB Leipzig sowie die U19 von Holstein Kiel auf und spielte für die BSG Chemie Leipzig sowie den Lüneburger SK Hansa.

Ein junger Stammspieler auf der linken Seite

Neben diesem namhaften Transfer setzt der FC Anker Wismar weiter auf Kontinuität im Kader und hat zwei weitere wichtige Personalien fixiert. Zu den Spielern, die den Weg des Vereins fortsetzen, gehört Lukas Schmitt. Der 20-jährige Linksverteidiger hat sich in seiner Premierensaison direkt einen festen Stammplatz auf der linken Abwehrseite erkämpft. Dem ehrgeizigen Akteur wird ein enormes Potenzial bescheinigt, und er hat bereits bewiesen, dass er ein Versprechen für die Zukunft des Teams ist.

Kontinuität und Identifikation im Kader

Ebenfalls an Bord bleibt Max Hauer, der nun bereits in sein drittes Jahr beim FC Anker geht. Der 21-jährige Linksaußen hat in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits 49 Einsätze für die Mannschaft absolviert und sich als fester Bestandteil des Teams etabliert. Beide Vertragsverlängerungen fügen sich nahtlos in das Konzept des Vereins ein, junge Spieler gezielt weiterzuentwickeln, den Kader zusammenzuhalten und gemeinsam die nächsten sportlichen Schritte zu gehen.